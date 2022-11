Začínají vánoční trhy na Staroměstském náměstí

Praha - Na Staroměstském náměstí v Praze dnes začínají vánoční trhy. Budou se konat po dvou letech, kdy jejich pořádání znemožnila vládní rozhodnutí, která měla zamezit šíření koronaviru. Dnes se také poprvé rozsvítí vánoční strom, svítit bude každý den až do Tří králů od 16:00 do půlnoci. Stánky prodejci otevřou každý den od 10:00 do 22:00.

Pětadvacetimetrový smrk ozdobený červenými koulemi a světelnými hvězdami ještě oživí světelná animace, a to od 16:30 vždy po hodině až do 21:30. Střídat se budou dvě melodie Alžbětínská serenáda v podání Karla Gotta a orchestrální podoba skladby All I want for Christmas is you. Náklady na výzdobu i osvětlení stromu jsou podle pořadatelů vzhledem k energetické situaci minimální.

Kromě možnosti nákupu dárků nebo občerstvení trhy nabídnou také různý program. Vystoupí folklórní i taneční soubory z České republiky i ze zahraničí, třeba z Lotyšska, Nizozemska, Polska, Maďarska, Slovenska či Německa. Součástí programu budou i dětské dílny, které budou otevřeny každou sobotu a neděli od 11:00 do 15:00 a naváže na ně tradiční program.

Na Staroměstském náměstí bude 79 stánků, na Václavském náměstí, kde dnes trhy také začínají, jich bude 25. Trhy na náměstí Republiky začaly už 24. listopadu a potrvají do 24. prosince. Tradiční jsou v Praze také trhy na náměstí Míru, konají se i na Pražském hradě.

Dlouhodobě býval rozsvícený vánoční stromek také na náměstí mezi katedrálou sv. Víta a klášterem sv. Jiří. Letos jej slavnostně v neděli rozsvítí manželka prezidenta Ivana Zemanová a zahájí tradiční vánoční sbírku ve prospěch SOS dětských vesniček. Letos se trhy na Hradě rozšíří i na druhé nádvoří.