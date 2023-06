Začínají Týdny pro krajinu, lidé budou zachraňovat rašeliniště i louky

Praha - Zachraňovat rašeliniště, odstraňovat dopady kůrovcové kalamity nebo ochraňovat cenné louky budou i letos dobrovolníci na Týdnech pro krajinu. Akci pořádá už 26 let ekologické Hnutí Duha, i letos se může do pomoci přírodě zapojit více než 100 lidí. První turnus začíná dnes na Dobro-družném statku ve Stupešicích na Znojemsku, akce se konají až do září. Týdny pro krajinu mohou lidé podpořit dobrovolnickou prací i finančním příspěvkem, přihlásit se mohou na webu. ČTK o tom informovalo hnutí v tiskové zprávě.

"Přímo v terénu ukazujeme, jak se dají realizovat změny. Například přírodě blízké lesní hospodaření, péče o krajinu spočívající v návratu krajinných prvků či rozvoj ekologického zemědělství bez syntetických pesticidů. Lokality rozšiřujeme, ale také se vracíme, abychom mohli nabídnout pohled na práci odvedenou v minulých ročnících Týdnů pro krajinu. Na naše Týdny přijíždějí lidé různého věku a povolání, potřebu pomoci krajině vnímáme napříč společností," řekl Jiří Beneš, vedoucí Týdnů pro krajinu Hnutí Duha.

První turnus představí dobrovolníkům, jaké je to starat se o farmu a jak si vypěstovat vlastní potraviny s certifikátem ekologického zemědělství. Lidé si podle hnutí od dob karantén oblíbili pěstování vlastní zeleniny a na Dobro-družném statku si vyzkouší, jaké to je pěstovat na ploše větší, než je balkon v panelovém domě.

Jak může ekologické zemědělství fungovat ve spojení se sociálním podnikem, se mohou účastníci přesvědčit na druhém turnusu na začátku července ve Velkých Hostěrádkách na Brněnsku. Obnovující se les po kůrovcové kalamitě najdou účastníci u Města Albrechtice. Díky opětovnému se navracení do stejných míst účastníci uvidí sílu přírody a jak se les může posílit díky přípravným dřevinám jako je například bříza či jeřáb. Týdny pro krajinu podpoří výzvu Zachraňme lesy která nyní spojuje více než 82.000 lidí v apelu na poslance a poslankyně, aby připravili lepší zákon o lese.

Zůstávají i lokality, na které dobrovolníci jezdili již v minulosti, jako například Radějov v Bílých Karpatech, Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jeseníky a revitalizace rašelinišť na Šumavě. Novinkou pro letošní ročník jsou turnusy v CHKO v Beskydech a na Pálavě.

"Letošní zájem ze strany účastníků o Týdny pro krajinu převyšuje kapacity připravených turnusů. Abychom mohli pomáhat přímo v terénu, je pro nás důležité sehnat také dostatek peněz na uskutečnění každého z turnusů. Děkujeme všem dárcům a dárkyním a sponzorům. Věřím, že i letos se nám podaří zajistit dostatek peněz k zajištění kvalitního zázemí a pracovních pomůcek," řekl Filip Baťa, koordinátor dobrovolnic a dobrovolníků z Hnutí Duha.

Na Týdnech pro krajinu, které hnutí pořádá už čtvrt století, doposud odpracovali téměř 90 000 hodin. Akce se koná i díky finanční podpoře desítek individuálních dárkyň a dárců. Kromě veřejnosti projekt podpořila nadace Alstom Foundation, ministerstvo školství a Nadace VIA.