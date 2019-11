Začíná Týden vědy a techniky, zaměří se na globální hrozby

Praha - Klimatické změny, plýtvání potravinami, přírodní katastrofy, ale i výročí sametové revoluce jsou hlavní témata Týdne vědy a techniky Akademie věd (AV). Největší český vědecký festival začíná dnes. Značná část programu se koná v Praze, kde budou přednášky, workshopy, prohlídky odborných pracovišť, úniková hra a videomapping, uvedla v tiskové zprávě a pro ČTK mluvčí festivalu Lenka Heroldová.

Již dnes mohou lidé v Praze nahlédnout pod ruce restaurátorů prastaré keramiky v Archeologickém ústavu, nebo si poslechnout přednášky o tom, jak Slunce ovlivňuje Zemi a její okolí, či co by nemělo chybět v jídelníčku teenagerů. Geofyzikální ústav AV pořádá vycházky do Prokopského údolí s výkladem o tamních vulkánech a zkamenělinách a dneškem startují také únikové hry, jejichž účastníci budou hledat řešení ve světě ohroženém například nedostatkem vody. "Na všechny festivalové akce je vstup tradičně zdarma, většinu z nich je však třeba si rezervovat," upozornila Heroldová. Právě únikové hry patří k těm, o které je největší zájem.

"V týdnu se budou konat také panelové diskuse s odborníky jak na téma globálních hrozeb, tak i o vodě či potravinách budoucnosti," řekla mluvčí k dalšímu programu. Lidé se seznámí například i s technologií výroby piva a vstoupí do mnohých jinak nepřístupných pracovišť a laboratoří AV. V prostorách akademie se koná také několik výstav.

S oslavami sametové revoluce se pojí některé víkendové akce festivalu. Tou největší je sobotní videomapping na budovu Akademie věd na Národní třídě. Připomene milníky Československa po roce 1945 s důrazem na události listopadu 1989. Uskuteční se hned několik videomappingových projekcí - první začne v 18:00, poslední od 19:30. Jedna ze sobotních přednášek bude také reflektovat vývoj české vědy po pádu komunismu, dobu před revolucí naopak lidem přiblíží retro laboratoř.

Letos se koná 19. ročník Týdne vědy a techniky. Akce festivalu, který skončí v neděli, se konají i v řadě dalších měst v Česku.