Začíná Tříkrálová sbírka, koledníky nahradí on-line kasičky

Praha - Dnes začíná tradiční Tříkrálová sbírka, kterou od roku 2000 pořádá Charita ČR na pomoc lidem v nouzi. Kvůli nynějším opatřením proti šíření koronaviru ale na rozdíl od minulých ročníků nevyjdou do ulic koledníci v kostýmech biblických mudrců. Lidé mohou do sbírky přispět on-line na webu sbírky www.trikralovasbirka.cz, a to libovolnou částkou.

Organizátoři se rozhodli, že v současném pátém, nejpřísnějším stupni protiepidemického systému PES se nebude koledovat nikde v republice. Lidé mohou přispět přes web nebo do pokladniček v charitních centrech, kostelech, na úřadech nebo v některých obchodech ve svých regionech.

Letos je zároveň mimořádně prodlouženo koledování do 24. ledna. V případě, že se republika vrátí zpět do mírnějšího čtvrtého stupně systému PES, mohou se koledníci do terénu při dodržování platných opatření vydat. Záležet bude na rozhodnutí jednotlivých charit.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Loni, když se konala podvacáté, vynesla včetně tříkrálového koncertu a dalších darů rekordních 133 milionů korun. Zapojilo se do ní zhruba 75.000 dobrovolníků, zejména dětských koledníků. Výtěžek každoročně putuje na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným, hlavně v regionech v místě sbírky. Asi desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc v zahraničí.