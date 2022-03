Začíná semifinále fotbalového play off o MS, Itálie hostí Severní Makedonii

Praha - Čtyřmi semifinálovými duely odstartuje ve čtvrtek play off evropských fotbalových týmů o postup na mistrovství světa v Kataru. Vedle utkání Švédska s Českem přivítá Itálie Severní Makedonii, Portugalsko hostí Turecko a Wales se doma střetne s Rakouskem. Zápas Skotska s Ukrajinou je kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu přeložený na červen, duel Ruska s Polskem byl ze stejného důvodu zrušen. Po vyloučení Sborné z mezinárodních soutěží postoupilo přímo do finále Polsko, které narazí na lepšího z dvojice Švédsko - Česko.

Čtyřnásobní mistři světa a úřadující evropští šampioni z Itálie se pokusí napravit čtyři roky starou absenci z MS 2018. Tehdy vypadli v baráži se Švédskem a nedostali se na vrcholný turnaj poprvé od roku 1958. Svěřenci trenéra Roberta Manciniho sice v kvalifikační skupině neprohráli, po čtyřech remízách ale skončili druzí o dva body za vítězným Švýcarskem. Na úvod baráže je čeká v domácím semifinále Severní Makedonie.

"Naším cílem je mistrovství světa vyhrát. Abychom toho dosáhli, musíme v příštích dvou zápasech zvítězit a kvalifikovat se," citovala agentura SID Manciniho. "Asi bychom v téhle situaci být neměli, ale ve fotbale vás může vždy něco překvapit a nic není samozřejmé. Jsem si jistý, že mám k dispozici dobré hráče a profesionály, kteří od nuly vybudovali tento tým a stali se zaslouženě mistry Evropy. Z toho musí vycházet i naše sebevědomí," doplnil sedmapadesátiletý kouč, jehož tým v Palermu naposledy sedmkrát po sobě zvítězil.

Severní Makedonie usiluje po loňské premiérové účasti na ME také o historický postup na MS. Ve skupině sice ztratila na vítězné Německo devět bodů, dokázala jej však v kvalifikaci na jeho hřišti porazit (2:1). V Itálii neprohrála ani poslední vzájemný duel před necelými pěti lety, remizovala tam 1:1. "Italové jsou úřadující evropští šampioni. Hrají odlišný styl fotbalu a tím soupeřům řadu věcí ztěžují. Je na nás, abychom se s tou výzvou popasovali," řekl trenér Blagoja Milevski.

Vítěz narazí o pět dní později ve finále na lepšího z dvojice Portugalsko - Turecko. Tým kolem hvězdného Cristiana Ronalda, jenž je se 115 brankami nejúspěšnějším střelcem v historii mezinárodních zápasů, ztratil v základní skupině tři body na vítězné Srbsko. Mistři Evropy z roku 2016 vyhráli proti Turkům pět posledních soutěžních zápasů. Naposledy ale uspěli před více než 13 lety na ME 2008 (2:0). Vedle zraněného Rubena Diase jim bude v Portu chybět další obránce Pepe, který měl pozitivní test na koronavirus.

"Nemáme co ztratit. A když tým nemá co ztratit, může být obzvlášť nebezpečný," prohlásil trenér turecké reprezentace Stefan Kuntz. Ten nahradil během kvalifikace odvolaného Senola Günese a pod jeho vedením Turci ještě neprohráli. "Cristiano Ronaldo je absolutní hvězda, ale sám nás porazit nemůže," doplnil německý mistr Evropy z roku 1996.

Válka na Ukrajině ovlivnila program v kvalifikační "větvi" A, v níž se odehraje pouze duel Walesu s Rakouskem. "Draci" se účastnili posledních dvou ME, na MS se ale neprobojovali od roku 1958. "Když jsem začal hrát za Wales, bylo naším cílem zahrát si na velkém turnaji. To se nám už povedlo, ale pokud bychom se dostali i na světový šampionát, odškrtli bychom si z našeho seznamu úplně vše," uvedl velšský záložník Gareth Bale.

Wales, který ve skupině zdolal v boji o druhé místo Českou republiku, neprohrál doma posledních 16 zápasů. Rakousko se naposledy probojovalo na mistrovství světa v roce 1998. "Pokud by se nám to povedlo, byl by to splněný sen," doplnil rakouský záložník David Alaba.

Vítěz by se měl v dosud nezveřejněném termínu střetnout v přímém boji o postup s lepším z dvojice Skotsko - Ukrajina. Ještě předtím však narazí 29. března v přípravném duelu na poražený tým ze souboje Švédsko - Česko.

Program play off evropské části kvalifikace MS ve fotbale 2022:

Semifinále - čtvrtek 24. března (20:45):

Švédsko - Česko (Solna), Wales - Rakousko (Cardiff), Portugalsko - Turecko (Porto), Itálie - Severní Makedonie (Palermo).

Utkání Rusko - Polsko bylo kvůli invazi Ruska na Ukrajinu zrušeno, do finále postoupilo Polsko. Duel Skotsko - Ukrajina byl odložen na červen.

Finále - úterý 29. března

Polsko - Švédsko/Česko, Portugalsko/Turecko - Itálie/Severní Makedonie.