Začíná sedmidenní lhůta pro napadení výsledku prezidentských voleb

Praha - Začíná sedmidenní lhůta, v níž by lidé mohli napadnout průběh a výsledky letošní volby prezidenta republiky. Podněty bude přijímat Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně. Před pěti lety po prezidentských volbách obdržel sedm desítek stížností, žádné nevyhověl.

Letos by mohl být úspěšně zpochybněn výsledek hlasování v jednom z okrsků v pražských Bohnicích. Volební komisaři tam v zápisu zaměnili počet hlasů pro zvoleného prezidenta Petra Pavla a jeho soupeře, předsedu a poslance opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. Chybu, která na konečný výsledek voleb neměla zásadní vliv, už nestihli opravit v zákonné lhůtě 24 hodin po ukončení hlasování.

Na NSS se kvůli prezidentským volbám letos mohou lidé obrátit do 7. února v případě, pokud mají za to, že byl při volbách porušen zákon způsobem, který "hrubě ovlivnil výsledek". Soud by mohl volbu zneplatnit jen ve výjimečných případech, kdy jsou volební zákony porušeny ve velkém rozsahu, vysoké intenzitě a s prokázaným účinkem na výsledek.

Podobně jako při předchozích volbách i letos budou patrně stížnosti směřovat na vyostřenou kampaň, v níž se tábory obou finalistů obviňovaly z šíření lží. K nejprobíranějším patřila tvrzení, že chce Pavel zatáhnout Česko do války a že v případě jeho zvolení hrozí mobilizace. Babiš byl kritizován za výzvu, ať si lidé na jeho zvolení vsadí.