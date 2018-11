Praha - Slavnostním zápasem se Švédy vstoupí ve čtvrtek čeští hokejisté nejen do turnaje Karjala, ale zároveň do sezony. Rovněž také začne éra nového kouče národního mužstva Miloše Říhy staršího. Duel, který se odehraje netradičně v Tipsport Areně, začne před zraky šéfa Mezinárodní hokejové federace Reného Fasela v 18:20. Češi poprvé obléknou dresy bez státního znaku a na hrudi budou mít hráči mít hlavu lva.

Češi vyrukují na výběr Tre kronor s kapitánem a dlouhodobě stabilním členem reprezentační obrany Jakubem Nakládalem, jeho asistenty jsou další bek Jan Kolář a útočník Michal Řepík. "Šlo o logickou volbu. Kuba působí dlouho v Jaroslavli, má zkušenosti a i v kabině dokáže promluvit, což bylo také důležité. Kapitán, který nemluví, je vám na nic," řekl Říha novinářům po dnešním tréninku.

Z brankoviště bude týmu jistit záda podle očekávání Jakub Kovář. Volno dostali účastníci osmifinále play off Ligy mistrů bek Jan Štencel a útočník Radim Zohorna z Brna a také další forvardi Radovan Pavlík s Patrikem Zdráhalem.

Zkušený kouč se netají touhou uspět. "Bereme do týmu vítězné typy a chceme vyhrávat. Chceme to ty kluky naučit a dát jim to do hlav. Máme proti sobě mistry světa a velmi silné soupeře, jež jsou podle mého názoru o trošku dál, proto na ně musíme vymyslet i taktiku," uvedl Říha.

Se Švédy se český tým utkal naposledy v květnu v základní skupině na mistrovství světa v Kodani a prohrál 2:3. Ze současného kádru tehdy nastoupili obránce Michal Jordán a útočníci Roman Horák, Robert Kousal, Dominik Kubalík, Andrej Nestrašil a Řepík. Češi se Švédy sice dvakrát za sebou prohráli, ale z posledních 11 vzájemných zápasů slavili sedmkrát výhru.

Český národní tým hrál v holešovické Tipsport Areně (tehdy T-Mobile Areně), jež byla postavena v roce 1962, naposledy 18. dubna 2013, kdy podlehl dva týdny před MS ve Švédsku a Finsku v rámci série Euro Hockey Challenge Slovákům 2:3. Od té doby nastupují Češi v Praze v O2 areně. Hráli tam naposledy vloni 13. prosince, kdy v rámci Channel One Cupu porazili Finsko 3:2 v prodloužení.

V holešovické hale se sice po odchodu Sparty od O2 areny po sezoně 2014/15 nehraje ani extraliga, ale národní tým se tam vrátí, protože duel bude součástí oslav 110. výročí organizovaného hokeje v tuzemsku.

"Sice se tady dlouho nehraje, ale tahle hala je samozřejmě naše historie. Získali jsme tady tituly mistrů světa a hala zažila i jiné události než hokej. Když to přeženu, beru to i jako takové čestné rozloučení s halou," namítl trenér Říha.

Pozvání do Prahy přijal při příležitosti oslav prezident IIHF Fasel. Do metropole dorazí také šéf ruského hokeje a bývalý legendární brankář Vladislav Treťjak, který je rovněž členem IIHF.

"Nevím, zda budou všechny ty okolnosti pro někoho svazující, ale každopádně je to první zápas sezony doma. Budeme se chtít pod novým trenérem předvést, ale nebudu nervózní proto, že si náš hokej připomíná výročí. Jsem ale rád, že u toho můžu být, navíc na Spartě v Holešovicích, kde jsem v mládí strávil spoustu let," uvedl Řepík.

Předpokládaná sestava ČR: Jakub Kovář - Nakládal, Kolář, Mozík, Krejčík, Zámorský, Jordán, M. Doudera, D. Musil - Sekáč, Nestrašil, D. Kubalík - Kousal, Tomášek, H. Zohorna - Řepík, R. Hanzl, Červený - Vincour, Horák, Lenc.

Češi zkusí poprvé dresy bez státního znaku

Čeští hokejisté ve čtvrtečním domácím utkání turnaje Karjala proti Švédsku poprvé obléknou dresy po zásadní změně, kterou v červnu oznámil svaz. Zmizel z nich státní znak a na hrudi budou hráči mít hlavu lva. Hokejisté připouštějí, že vstřebat změnu bude hlavně o zvyku. Mnohem důležitější jsou pro ně výsledky.

"Ze začátku to byl nezvyk. Hokej sleduju odmalička a národní dresy vždycky měly státní znak. Jak už ale někdo říkal: je koneckonců jedno, co na dresu bude, hlavně aby to zase pomohlo k úspěchům našeho hokeje. Mně ty dresy nepřipadají zase tak špatné a tragické, jak to někteří ze začátku komentovali," připomněl Michal Řepík kritické hlasy z řad veřejnosti i mnohých hráčů po oznámení zásadní změny.

"Je to každopádně něco úplně jiného, než to bylo se státním znakem, ale až se to po několika zápasech trochu obnosí a lidi si zvyknou, bude to úplně jedno," domnívá se Řepík. "Zvlášť kdyby se v těch dresech podařilo získávat medaile," dodal devětadvacetiletý útočník Slovanu Bratislava.

Překvapený byl nejprve i Jakub Nakládal, dlouholetá opora reprezentační obrany. "Připouštím, že zpočátku to i pro mě byl takový docela šok. Přece jen jsem si vždy říkal, že státní znak by na dresu měl být. Ale asi se tak celkově vyvíjí doba, s kterou jdeme. Budu věřit, že šlo o krok dobrým směrem. Člověk si na to bude muset nejdřív zvyknout," řekl.

Úplně nad věcí pak zůstal další zástupce KHL Jiří Sekáč. "Moc to neřeším. A je mi to vcelku jedno. Hlavní je, co ten dres znamená, než co je na něm za malůvku. V mých silách ani není to, abych rozhodoval, co na tom dresu bude. Já ho prostě obléknu a budu reprezentovat," prohlásil útočník Kazaně.

"Už jsem si na nové dresy zvykl. A začíná se mi to pomalu vážně líbit. Myslím, že to bylo hlavně o prvotním šoku. A že je to otázka času; byli jsme zvyklí na lvíčka a všechno kolem, stejně tak fanoušci, kteří mají miliony dresů z minulosti. Chápu, že to pro ně byl šok. Myslím si ale, že máme třeba lepší dresy než představili Slováci," pousmál se trenér Miloš Říha starší. "Hlavně, když budeme vyhrávat," dodal.