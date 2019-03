Praha - Úvodními zápasy začne v pondělí předkolo play off hokejové extraligy. Vítkovice, sedmý tým po základní části, hostí desátou Spartu. Mladá Boleslav v souboji tabulkových sousedů z osmé a deváté příčky vyzve Zlín. V úterý budou série na tři vítězná utkání pokračovat na stejných stadionech.

Ostravanům utekla první šestka a s ní spojený přímý postup do čtvrtfinále. Pražany dokázali ve své aréně porazit šestkrát za sebou, vždy ale v základní části. "Oba soupeři se znají a mohou ze vzájemných zápasů v základní části určitým způsobem vědět, co očekávat, ale rozhodně z toho nelze vyvozovat závěry směrem k play off. Už proto, že současná Sparta je jiná, než kterou jsme po většinu sezony potkávali," řekl kouč Jakub Petr.

"Není to jen o Hlinkovi, ale víme, že s jeho návratem jde morálka týmu nahoru a také z pohledu herních situací například přesilovka se stává s ním větším nebezpečím. Obecně čekáme velice dobře připraveného soupeře s propracovaným systémem. Soupeře, který sem přijede bojovat. Na naší straně musí být odhodlání stejné, ale vedle toho i pokora, je to play off a v něm nic nepůjde samo. Celou kabinou cítím takové chvění, jako by se nikdo z nás nemohl dočkat. Hráči jsou hladoví," doplnil Petr.

Spartě se po odvrácení blamáže, jíž by byl pád do fáze play out, hodně ulevilo. A už spřádá plány, jak přetlačit Ostravany. "Vítkovice se dlouho držely v první pětce a mají svou kvalitu. Jde o velmi dobrý tým, který je výborný především doma. Bude to skvělá série a my se na ni moc těšíme," uvedl trenér hostů Uwe Krupp.

"Měli bychom hrát to, co jsme předvedli v pátek s Libercem. A pak se nemáme za co stydět. Čeká nás těžký soupeř. Vítkovice jsou výborné mužstvo. Já jsem proti nim v sezoně nehrál, ale viděl jsem je. Je to kompaktní tým s výborným brankářem. Nečeká nás nic snadného," řekl zkušený útočník Jaroslav Hlinka.

Mladoboleslavští očekávají od souboje se Zlínem tuhou bitvu. "Budou rozhodovat detaily, malé chyby. Ale to je klišé play off. Každý detail může rozhodnout a myslím si, že všechny zápasy budou vyrovnané," předpověděl zkušený útočník Michal Vondrka.

Na straně Středočechů je v úvodu série výhoda domácího prostředí. "Budeme se ho snažit využít stejně, jako jsme je porazili před pár dny tady, a budeme chtít vyhrát celou sérii. Zlín je urputné mužstvo, mají spoustu šikovných a rychlých hráčů. Nedostávají moc gólů. Bude to o defenzivách," doplnil Vondrka.

Zlín definitivně proklouzl do play off až na třetí pokus, když v pátek zdolal obhájce titulu Kometu. "Pro zlínský hokej je to úspěch. V předchozích letech nám odcházeli hráči, teď převzali vůdčí roli jiní jako Ondráček či Fořt, na tom budeme stavět," řekl kouč Robert Svoboda.

Berani si víceméně pochvalují, že na ně v předkole vyšla Mladá Boleslav, kterou v základní část třikrát porazili a prohráli jen jednou. "Boleslav hraje fyzicky silný hokej, dobře bruslí, čeká nás velmi bojovný zápas. Celkově vidím šance padesát na padesát," počítal Svoboda.

S týmem vyrazí do středních Čech až v pondělí po rozbruslení. "Nejsem příznivcem delších cest, pokud to není nutné. Hráč se nejlíp vyspí ve své posteli," řekl zlínský trenér.

Doma zůstávají zranění kapitán Žižka a Řezníček, poraněná třísla vyřadila ze hry útočníka Fryšaru. Jelikož v play off první ligy už skončil Přerov, přestěhovali se do Zlína na střídavý start obránci Zbořil a Novotný.