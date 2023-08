Začíná období netopýřích záletů, netopýři se dokážou dostat do bytů i chalup

Praha - Pokud do bytu zaletí netopýr, je potřeba zhasnout, otevřít okno a opustit místnost, radí odborníci. V období takzvaných netopýřích záletů, které se opakuje každoročně od poloviny srpna do poloviny září, hrozí, že do městských bytů, ale i chalup zaletí větší počet netopýrů. Podle ochranářů mohou být invaze velmi intenzivní, netopýří návštěva může čítat i přes 100 jedinců. Pokud nestačí lidem poradit, jak netopýry z bytu dostat, vyjíždějí záchranné stanice na místa, netopýry odchytávají a vypouštějí. Popřípadě jim poskytují nutná ošetření, informoval Český svaz ochránců přírody v tiskové zprávě.

"Zalétne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět. V případě, že byste se jali netopýra odchytávat, určitě se o to nepokoušejte holýma rukama a obalte si ruku hadrem. Netopýr se v ohrožení, pokud ho držíte, může bránit zuby. Na druhou stranu je velmi křehký, nesmíte ho držet silou," radí ochránci.

Pokud je netopýrů více, měli by lidé ihned kontaktovat záchrannou stanici. Kontakty na jednotlivé záchranné stanice jsou dostupné na webu. Minulý rok v období srpna a září záchranné stanice takto pomohly celkem 1306 netopýrům. Lokality, kterých se netopýří invaze týkají nejvíce, jsou Plzeň a Liberec. Dále pak Klatovy, Litoměřice, Karlovy Vary, Havířov, Brno, Ostrava a Křešice. Netopýr se do bytu dokáže dostat i oknem otevřeným jen částečně, takzvaně na větračku. Nejlepší prevencí je podle ochranářů nechat okna zavřená, nebo do nich pořídit síť proti hmyzu.

Podle odborníků je běžným druhem netopýra, který může v létě zaletět do městských bytů, netopýr hvízdavý. V menší míře se lidé mohou setkat s netopýrem rezavým, s ostatními druhy letounů jen ojediněle. Netopýři jsou podle ochránců neškodní a nejsou člověku nijak nebezpeční. Netopýr hvízdavý je jeden z nejmenších netopýrů žijících v Česku, živí se letícím hmyzem. Často obývá městské parky, nezateplené panelové domy a přirozené přírodní štěrbiny a dutiny.

Výjezdy na záchranu netopýrů jsou pro stanice časově i finančně náročné, pokud by lidé chtěli přispět na ochranu zvířat, mohou tak učinit prostřednictvím darovacího portálu. Nejúčinnější pomocí je podle ochránců dodržování preventivních opatření.