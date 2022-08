Začíná nový školní rok, do lavic v ČR usednou i uprchlíci z Ukrajiny

Praha - V základních a středních školách dnes po dvouměsíčních prázdninách začíná nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství nově usedne asi 110.300 prvňáků a dalších zhruba 60.000 válečných uprchlíků z Ukrajiny. Přesný počet utečenců zapsaných do škol ministerstvo zatím nezveřejnilo, školy by měly data vyjasnit začátkem září. Premiér Petr Fiala (ODS) tento týden uvedl, že školství je na příchod žáků z Ukrajiny dobře připraveno a kvalita vzdělávání českých žáků neutrpí.

Na některých školách přivítají dnes žáky vedle učitelů již tradičně i politici. Například prezident Miloš Zeman zahájí školní rok na Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech, premiér Fiala navštíví Základní školu Májová v Ostrově na Karlovarsku a ministr školství Vladimír Balaš (STAN) zavítá na Základní školu Trmice a Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou v Ústí nad Labem. Učně na pražské Střední odborné škole Jarov zase přijede navštívit prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Na rozdíl od předešlých dvou let se letošní zahájení školního roku obejde bez nařízení proti epidemii covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že v současné situaci nejsou opatření nutná, vývoj chce sledovat.

Zhruba polovina školáků se do školy moc netěší, vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti Generali Česká pojišťovna. Do průzkumu se zapojilo 805 mladých ve věku 12 až 17 let. Jako důvod nechuti ke škole uváděli nejčastěji učení, ranní vstávání a strach ze špatných známek. Pro druhou polovinu dětí, kteří se do školy těší, jsou pozitivními hnacími momenty nejčastěji spolužáci, pravidelný režim, zájmové kroužky a také sporty.

V prvních školních dnech strážníci opět zvýší dohled nad přechody pro chodce u školských zařízení. V Praze bude na bezpečnost dětí při cestě do 142 základních škol dohlížet téměř 250 strážníků. Policejní prezidium také na začátek školního roku připravilo pravidelnou preventivní akci s názvem Zebra se za tebe nerozhlédne. Jejím cílem je preventivně působit na chodce i motoristy tak, aby bylo na silnicích bezpečno. Letos se akce na Strossmayerově náměstí v Praze zúčastní také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).