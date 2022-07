Začíná nová sezona, titul obhajuje Plzeň, ale favoritem je Slavia

Praha - V sobotu začne nová sezona první fotbalové ligy, která bude jubilejní třicátou v samostatné historii. Titul obhajuje Plzeň, hlavním favoritem je ale podle bookmakerů Slavia. Následuje Sparta, která pod novým dánským trenérem Brianem Priskem zkusí ukončit čekání na mistrovský pohár trvající od roku 2014. Všechny tři elitní kluby v létě poměrně výrazně posílily kádr. Jediným nováčkem nejvyšší soutěže je Zbrojovka Brno, počtvrté v historii se bude hrát liga ve formátu s nadstavbovou částí.

Plzeň v nadstavbě minulé sezony nečekaně předčila Slavii a poprvé od roku 2018 získala titul. Do nového ročníku půjde Viktoria opět až jako třetí největší favorit za bohatšími pražskými rivaly. O titulu Viktoria znovu nahlas nemluví.

"Do ligy vstupujeme s tím, že chceme zvládnout úvod. Od toho se to všechno odrazí. Sparta se Slavií samozřejmě vyhlásí útok na titul, my se budeme snažit na té špičce být také. Uvidíme, na co to bude stačit," řekl na předsezonní tiskové konferenci trenér Michal Bílek.

Plzeň oproti minulé sezoně opustily dvě opory: nejlepší ligový střelec Jean-David Beauguel a stoper Eduardo Santos. Na druhou stranu angažovala hned osm posil a navíc na přestup z Lechu Poznaň získala univerzála Jana Sýkoru, který už v uplynulém ročníku na západě Čech hostoval.

Také Slavia výrazně rozšířila kádr. Červenobílí angažovali šest posil včetně dvou Brazilců křídelníka Ewertona a obránce Santose, jenž na jaře hostoval z Karviné v Plzni. Z obvyklé základní sestavy opustil Vršovické v létě jen Alexander Bah, skončil také zkušený stoper Ondřej Kúdela.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského se v minulé sezoně po třech titulech za sebou museli spokojit s druhou příčkou a v nadcházejícím ročníku neberou nic než první místo. K práci v klubu se vrátil jeho šéf Jaroslav Tvrdík, který se v uplynulých měsících léčil z onkologického onemocnění.

"Vím, že budeme mít těžké soupeře. Jsem opatrný, vnímám respekt k soupeřům, ale smyslem mého návratu je, že jsme extrémně motivováni a uděláme vše pro to, aby se titul do Edenu vrátil," uvedl Tvrdík.

Sparta naposledy ovládla ligu v ročníku 2013/14 a před sezonou opět věří, že dlouhé čekání na titul ukončí. Letenští po čtyřech sezonách znovu vsadili na zahraničního trenéra a angažovali Dána Priskeho. Slibují si od něj zkvalitnění herního projevu i lepší fyzickou připravenost mužstva.

"Ultimátní cíl je jednoznačný - titul, který chceme. Jsme na začátku nové cesty a chceme jí dát čas a šanci. Máme hladový tým, kluci chtějí vyhrávat," řekl sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Letenští nezůstali pozadu za Slavií a Plzní a rovněž v létě výrazně doplnili kádr. Řada z nových hráčů navíc aspiruje na základní sestavu. Největší posilou se jeví bývalý slávistický útočník Jan Kuchta, favorit na titul krále střelců.

Na čelních příčkách se chce udržet Slovácko, které dvakrát za sebou skončilo čtvrté a v minulém ročníku vyhrálo MOL Cup. Pohárové ambice mají i Baník Ostrava s navrátilcem trenérem Pavlem Vrbou a Mladá Boleslav. Po nepovedené sezoně se chce do horní poloviny tabulky vrátit Jablonec s novým koučem Davidem Horejšem. Po jeho konci v Českých Budějovicích převzal Dynamo Jozef Weber.

Hradec Králové v minulém ročníku coby nováček překvapil šestým místem a pokusí se vyvrátit, že druhá sezona po postupu do ligy bývá složitější a méně úspěšná. "Votroci" znovu budou hrát kvůli výstavbě stadionu domácí zápasy v Mladé Boleslavi. V azylu v Ďolíčku, kde sídlí Bohemians 1905, se opět představí Pardubice, ale na jarní část se už plánují vrátit na zrekonstruovaný stadion.

Počtvrté v ligové historii se po odehrání 30 kol rozdělí tabulka na tři části a následovat bude pětikolová nadstavba. Šest nejlepších týmů si zahraje skupinu o titul, šest nejhorších skupinu o záchranu a čtveřice na sedmém až desátém místě skupinu o umístění. Přímo spadne pouze nejhorší mužstvo, další dvě čeká baráž s druhým a třetím celkem druhé ligy.

Nejvíce ohrožené sestupem jsou podle bookmakerů Teplice, které se už v minulé sezoně zachránily mezi elitou až v baráži. K dalším adeptům na boj o záchranu patří nováček z Brna, Pardubice či Zlín.

Podzimní část bude mít kvůli mistrovství světa v Kataru, kam česká reprezentace nepostoupila, jen 16 kol a skončí netradičně už v neděli 13. listopadu. Jarní fáze odstartuje o posledním lednovém víkendu. Stejně jako v minulé sezoně se budou hrát v sobotu i v neděli čtyři zápasy jednoho kola. Při každém duelu bude asistovat videorozhodčí a poprvé v historii bude na všech utkáních jednotný ligový míč.