Začíná největší pivní festival na světe, mnichovský Oktoberfest

Berlín - V Mnichově dnes v poledne odstartuje nejslavnější pivní festival na světě Oktoberfest. Pivo bude i letos o něco dražší než předchozí rok. Za litrový tuplák piva návštěvníci letošního už 186. ročníku Oktoberfestu zaplatí mezi 10,80 a 11,80 eura (280 až 306 korunami). Mezi letošní novinky patří atrakce s využitím virtuální reality nebo první klimaticky neutrální festivalový stan.

Do 6. října, kdy Oktoberfest své brány uzavře, by ho znovu mělo navštívit kolem šesti milionů lidí z celého světa. U vstupu do oploceného areálu na ně čekají bezpečnostní kontroly, přes které se například s batohem, velkou taškou a nově ani s elektrokoloběžkou nedostanou. Na bezpečnost bude dohlížet 49 kamer a na 600 policistů, z nichž někteří jsou specialisté na zapamatovávání si obličejů.

Návštěvníci festivalu, kteří ekonomice bavorské metropole každoročně přinášejí kolem 1,2 miliardy eur (31 miliardy korun), se vedle piva tradičních mnichovských značek Augustiner, Paulaner, Spaten, Löwenbräu, Hacker-Pschorr a Hofbräu mohou těšit i na tradiční pochutiny v podobě preclíků, klobás či grilovaných kuřat, kterých se každoročně snědí statisíce.

Počátek pivních slavností, které se postupně proměnily v obří komerční podnik, spadá do října 1810, kdy po své svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako říjnová slavnost (Oktoberfest). Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.