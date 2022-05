Začíná MS v hokeji, po třech letech s diváky, ale bez ruského týmu

Helsinky/Tampere - Hokejové mistrovství světa, které začne v pátek v Helsinkách a Tampere, je pro reprezentační týmy druhým vrcholem sezony po únorovém olympijském turnaji v Pekingu. Po třech letech se šampionát odehraje opět s diváky. Budou na něm však chybět vyloučené týmy Ruska a Běloruska, které nahradili hokejisté Francie a Rakouska. Neúčastí sborné o něco vzrostly medailové naděje jiných týmů včetně českých hráčů, kteří čekají na cenný kov už od roku 2012.

Loni v Lotyšsku se kvůli pandemii koronaviru hrálo před prázdnými tribunami. V roce 2020 se šampionát, který mělo uspořádat Švýcarsko, ze stejného důvodu vůbec neuskutečnil. Turnaj ve Finsku sice rovněž provázejí některá proticovidová opatření, ale může být návratem ke skvělé divácké kulise, která panovala v roce 2019 v Bratislavě, kde Češi skončili čtvrtí.

Šlo také o poslední velkou akci, kde národní tým překonal nástrahy čtvrtfinále. V Rize skončili čeští hokejisté sedmí, letos na olympijských hrách si opět pod vedením Filipa Pešána nedokázali poprvé v historii proklestit cestu ani do čtvrtfinále. Pešána následně nahradil finský kouč Kari Jalonen, jehož úkolem je ukončit desetiletý medailový půst. Sám po nástupu do funkce avizoval, že pomýšlí nejen na stupně vítězů, ale rovnou na zlato.

Z okruhu tradičních favoritů vypadlo Rusko, jež bylo společně se svým běloruským spojencem ze šampionátu vyřazeno kvůli invazi na Ukrajinu. Rusy nahradila ve skupině A v Helsinkách Francie, Bělorusy v "české" skupině B v Tampere Rakousko, tedy nejlépe postavené týmy ve světovém žebříčku, jež měly letos hrát nižší divizi I A.

Ze stejného důvodu nebude MS hostit aréna Helsinki Halli (dříve Hartwall Arena), kterou vlastní ruští podnikatelé. Místo tradiční haly se zápasy skupiny A a dva čtvrtfinálové souboje ve finské metropoli odehrají v Helsinki Ice Hall (Helsingin jäähalli) s kapacitou 8200 diváků, kde hraje tým IFK. Všechny zbývající duely uspořádá nová Nokia Arena v Tampere s kapacitou přes 13 tisíc diváků, která byla otevřena teprve začátkem prosince.

Prvenství obhajují Kanaďané, stříbro Finové a bronz tým USA. Právě domácí Finsko prožívá povedené období. Seveřané vedení Jukkou Jalonenem zvítězili před třemi lety v Bratislavě, další velký triumf přidali na olympiádě v Pekingu.

"Systém toho turnaje je takový, že musíme jít den ode dne, zápas od zápasu. Nesmíme se koukat příliš daleko. Všichni ale vědí, že Finové mají velice dobrý tým a v tomhle systému turnaje budou zase favoritem," řekl kouč českého týmu Kari Jalonen. "Každopádně pro Finsko bude tento turnaj velkou událostí. Bude to hokejový festival, však sami uvidíte," dodal Jalonen.

V týmu má sedm posil ze zámoří v čele s útočníkem San Jose Tomášem Hertlem. "Přijeli jsme sem reprezentovat náš hokej a udělat úspěch. To je to hlavní, co potřebujeme. Udělat co nejlepší výsledek a získat nějakou medaili, proto tady jsem," řekl Hertl. "Moc se těším, až to všechno začne naostro."

Turnaj zahájí v pátek v 15:20 SELČ zápasy Francie - Slovensko a USA - Lotyšsko, večer od 19:20 se utkají Německo s Kanadou a Finové s Nory. Čeští hokejisté začnou v sobotu zápasem proti Velké Británii, ve skupině B je čekají ještě USA, Lotyšsko, Finsko, Norsko, Švédsko a Rakousko.

Základní skupiny skončí v úterý 24. května. Dva dny nato je na programu čtvrtfinále. Semifinálové zápasy se budou hrát v sobotu 28. května, závěrečné boje o medaile jsou naplánované na neděli 29. května.

Program hokejového mistrovství světa 2022 v Helsinkách a Tampere (13.- 29. května):

Skupina A (Helsinky): Kanada, Německo, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Kazachstán, Itálie, Francie.

Skupina B (Tampere): Finsko, USA, ČR, Švédsko, Lotyšsko, Norsko, Velká Británie, Rakousko.