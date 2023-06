Začíná ME fotbalistů do 21 let, Češi zkusí v těžké skupině hrát o postup

Ilustrační foto - Utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů, do 21 let, ČR - Anglie,3. června 2022 v Českých Budějovicích. Trenér ČR Jan Suchopárek.

Ilustrační foto - Utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů, do 21 let, ČR - Anglie,3. června 2022 v Českých Budějovicích. Trenér ČR Jan Suchopárek. ČTK/Pancer Václav

Tbilisi/Bukurešť - Ve středu odstartuje 24. mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let, které tentokrát společně hostí Gruzie a Rumunsko. Na závěrečném turnaji podruhé za sebou nechybí český tým. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka se v silné skupině C v Gruzii utkají s dvěma největšími favority na zlato Anglií a obhájcem titulu Německem a nevyzpytatelným Izraelem, i tak se pokusí zabojovat o postup. Šampionát bude zároveň kvalifikací na olympijské hry v příštím roce.

Český celek se na "malém" Euru představí podruhé za sebou a počtvrté z posledních pěti závěrečných turnajů. Předloni mužstvo ještě pod vedením trenéra Karla Krejčího na šampionátu nepostoupilo ze skupiny. Nejlepším výsledkem "Lvíčat" je zlato z roku 2002.

Mistrovství Evropy se podruhé za sebou zúčastní 16 týmů, které jsou rozdělené do čtyř čtyřčlenných skupin. Vždy první dva celky postoupí do čtvrtfinále, finále se odehraje 8. července v gruzínském Batumi. Historicky nejúspěšnějšími zeměmi Eura jsou Itálie a Španělsko s pěti zlaty.

Češi věří, že mohou zamíchat postupovými kartami, i když podle bookmakerů patří mezi outsidery turnaje. Tipsport ohodnotil šance na jejich celkový triumf kurzem 35:1, Fortuna dokonce 45:1. "Věřím, že jsme připraveni na to odehrát vynikající utkání. Čekají nás špičkové týmy, které se řadí mezi favority turnaje, a nezapomněl bych rozhodně na Izrael. Ale pokud nám bude přát štěstí, můžeme postoupit," uvedl Suchopárek, kterému vypadli kvůli zranění hned dva brankáři jednička Matěj Kovář a Antonín Kinský.

Jeho svěřenci odehrají celou skupiny v Gruzii - první dva duely v Batumi a třetí zápas v Kutaisi. Ve čtvrtek vstoupí do šampionátu proti Anglii, s níž si zopakují souboje z kvalifikace. Venkovní duel "Lvíčata" prohrála 1:3, v domácí odvetě pak favoritovi podlehla 1:2 a ve skupině skončila za výběrem Albionu druhá. Na závěrečný turnaj následně prošli mladíci z play off kvalifikace přes Island.

"My hráli kvalifikaci s Anglií, Němci zase s Izraelem, to je paradox této skupiny. První utkání budou stejná jako v kvalifikaci. Nedojde k žádnému podcenění jak z naší strany, tak i ze strany soupeřů," poznamenal Suchopárek.

V druhém duelu skupiny zkusí jeho tým zaskočit obhájce trofeje Němce. Předloni svěřenci tehdejšího trenéra Stefana Kuntze po finálovém vítězství 1:0 nad Portugalskem získali třetí zlato v historii a druhé z posledních tří šampionátů. Na všech z minulých tří mistrovství navíc Němci došli až do finále a i proto jsou podle Tipsportu největším adeptem na celkový triumf a podle Fortuny spolufavoritem s Anglií.

Česká jednadvacítka se s Německem utkala na Euru v roce 2017 v Polsku, kde utrpěla porážku 0:2. "Německo je obhájcem titulu, vyhrálo v kvalifikaci devět zápasů a jediný prohrálo, což svědčí o velké síle jejich týmu. Je to také jeden z favoritů šampionátu, který se opírá o výborné hráče z bundesligy. Věřím ale, že stejně jako je v kvalifikaci zdolalo Polsko, tak jsme schopni takový tým potrápit a uhrát s ním dobrý výsledek i my," řekl Suchopárek.

Závěrečný soupeř jeho svěřenců ve skupině Izrael se na Euru jednadvacítek představí teprve potřetí. Tamní mládežnický fotbal šel ale hodně nahoru, reprezentace do 20 let před pár dny nečekaně získala bronz na světovém šampionátu.

Na "malém" Euru se také bude hrát o účast na olympijském turnaji v Paříži. Start si zajistí trojice nejlepších týmů mimo pořadatele her Francii a Anglii.

Program českého týmu ve skupině: Čtvrtek 22. června: 18:00 Batumi: Česko - Anglie. Neděle 25. června: 18:00 Batumi: Česko - Německo. Středa 28. června: 18:00 Kutaisi: Izrael - Česko.