Začíná ME basketbalistů, po 41 letech bude šampionát hostit i Praha

Praha - Ve čtvrtek odstartuje mistrovství Evropy basketbalistů a po 41 letech bude jeho dějištěm i Praha. V O2 areně začne program včetně duelu české reprezentace s Polskem až v pátek. Už o den dříve se bude bojovat ve skupinách A a B v Tbilisi a Kolíně nad Rýnem, v Miláně (skupina C) se bude hrát souběžně se skupinou D v české metropoli. Titul z roku 2017 obhajují Slovinci.

Turnaj se měl původně uskutečnit loni, ale po pandemii koronaviru a posunu olympijských her v Tokiu z roku 2020 na loňské léto byl o rok odložen. V Praze se ME konalo v dobách bývalého Československa dvakrát a v obou případech domácí tým získal medaili. V roce 1947 v hale Sokola Královské Vinohrady v Praze dosáhli českoslovenští reprezentanti na stříbro. V roce 1981 po konání základních skupin v Bratislavě a Havířově získali v pražské Sportovní hale bronz. Mistrovství světa se v tuzemsku nikdy nehrálo.

"Je to basketbal nejvyšší mezinárodní úrovně, který jsme byli schopni přivést k nám do České republiky. Jsem rád, že ho hrajeme možná v jedné z nejhezčích hal v Evropě, v O2 areně. Všechno bude záležet na výstupu. Tím pro mě není výsledek, ale emoce. To, co si nejen dospělí, ale i děti z O2 areny odnesou a řeknou si: 'Basketbal je docela cool sport. Toho bych chtěl být součástí i dál'," řekl k premiérovému pořádání mužského šampionátu za dobu samostatné České republiky Jiří Welsch, jeden z pětice českých hráčů, kteří hráli v NBA.

Jeden z hlavních favoritů šampionátu Srbsko se představí v Praze. Jeho tahounem je pivot Nikola Jokič z Denveru, nejužitečnější hráč NBA z posledních dvou sezon. Vyrovnat se Srbové naopak musí s absencí Bogdana Bogdanoviče z Atlanty. "Je to pro mě největší favorit naší skupiny a jeden z největších favoritů EuroBasketu," uvedl dvaačtyřicetiletý Welsch, bývalý hráč Golden State, Bostonu, Clevelandu a Milwaukee, který se rozloučil s reprezentací po minulém ME. Češi na něm skončili dvacátí.

"Za další považuju Francii a Německo. Samozřejmě to může být i kdokoliv jiný. I když teď Francie prohrála zápas (kvalifikace mistrovství světa) v Bosně, tak je to tým, který je dlouhodobě absolutně top," řekl Welsch o stříbrném týmu z olympijských her v Tokiu. Francouzi mají ve svých řadách i trojnásobného nejlepšího obránce NBA Rudyho Goberta, červnovou posilu Minnesoty z Utahu.

"Němci mají velmi dobrý tým a to jim ještě bude chybět Moritz Wagner. Mohou být doma velmi dobří. Nezapomínejme, že Němci v roce 1993 doma mistrovství Evropy vyhráli," doplnil Welsch. Němci stavějí hru na rozehrávači Dennisu Schröderovi, který naposledy hrál v NBA za Houston, či křídelníkovi Franzi Wagnerovi z Orlanda.

Slovince s hvězdou Dallasu Lukou Dončičem vede za obhajobou bývalý kouč Nymburka Aleksander Sekulič, který od českého mistra v létě odešel do ruského klubu Kubaň Krasnodar. Tým převzal předloni po Radu Trifunovičovi a pod pěti kruhy v Tokiu s ním skončil čtvrtý za USA, Francií a Austrálií.

V sestavách nechybějí ani další osobnosti z NBA - Janis Adetokunbo z Milwaukee v týmu Řecka či Jonas Valančiunas z New Orleans s Domantasem Sabonisem ze Sacramenta z Litvy. Mistři světa z roku 2019 Španělé mají z nejlepší ligy světa k dispozici opory Willyho Hernangómeze z New Orleans a jeho bratra Juancha Hernangómeze, novou akvizici Toronta.

Tým kouče Ronena Ginzburga bude o postup do play off bojovat vedle Polska a Srbska (3. září), také s Nizozemskem (5. září), Finskem (6. září) a Izraelem (8. září). "Měli bychom trošku zapomenout na Srbsko a uvědomit si, že tady budou další čtyři velmi dobré celky, které musíme také porazit. V Evropě není moc slabých týmů. Ukázali nám to Maďaři v sobotu v Chomutově, a jestli si někdo myslí, že Finsko, Holandsko a Polsko sem přijedou si z nás sednout na zadek, tak to tak není," dodal Welsch.

Z šestičlenných základních skupin postoupí čtyři celky do osmifinále a play off se odehraje v Berlíně. Nejlepší celky se utkají křížem se čtvrtým týmem z vedlejší skupiny a druhé týmy se třetími. Po osmifinále budou následovat čtvrtfinále, semifinále a finále bez dalších zápasů o konečné umístění. Hrát se bude už jen o bronz. Nový šampion bude korunován 18. září.