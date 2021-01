Začíná jarní část první ligy, Slavia útočí na třetí titul po sobě

Praha - Po rekordně krátké zimní pauze v pátek odstartuje jarní část první fotbalové ligy. Vedení v tabulce po podzimu drží obhájce pražská Slavia, která zaútočí na to, aby poprvé v samostatné historii získala titul potřetí za sebou. Červenobílí mají před druhým Jabloncem šestibodový náskok a zápas k dobru, o další bod zpět je třetí Sparta. Ve vyrovnané tabulce se dá na jaře čekat velký boj o evropské poháry, do něhož hodlá promluvit také až momentálně devátá Plzeň. Na opačném pólu se týmy budou chtít vyhnout třem sestupovým příčkám.

Kvůli měsíční přestávce způsobené koronavirovou situací v zemi se podzimní část protáhla až do 23. prosince a jarní fáze začne poprvé v historii už v polovině ledna. Liga má zatím za sebou nekompletních 14 kol a do konce sezony zbývá ještě 20 dějství. Několik podzimních odložených zápasů se dohraje v závěru ledna. Kvůli trvajícím omezením proti koronaviru stále nemohou do hlediště fanoušci.

"Budou strašně rozhodovat terény, je otázka, jak to bude teď, jak v únoru. Určitě začátek jara nebude přát technickému fotbalu, bude to možná víc o boji. Na to my máme dobrou typologii hráčů," řekl v nahrávce pro média liberecký kouč Pavel Hoftych, jehož týmu zatím patří osmé místo.

Lize suverénně kraluje Slavia, která jako jediná v této sezoně nejvyšší soutěže neprohrála. Červenobílí navíc disponují nejlepším útokem a obranou. Před jarem mají výhodu i v tom, že na podzim vyhráli oba největší šlágry na Spartě i v Plzni, která na ně ztrácí propastných 15 bodů. Slávisté získali titul dvakrát po sobě už v letech 2008 a 2009, na "hattrick" ale ještě nedosáhli.

"Myslím, že rozhodnuto není. Podzimní bodový zisk je pro nás skvělý, ale minulou sezonu jsme, tuším, vedli po podzimu o 16 bodů a nakonec nás Plzeň stáhla na šest bodů před vzájemným zápasem. A to bylo míň zápasů, než bude na jaře teď," podotkl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Navíc nikdo nevíme, co od jara čekat. Pro nás všechny je to nová situace. Bez přestávky, nevíme, jaké budou terény. V covidové době také nevíte, jak vám kdo vypadne," dodal kouč Slavie, která v zimě přivedla posily Alexandera Baha a Tarase Kačarabu a navrátilce z hostování.

Jablonec díky skvělému závěru podzimu nečekaně poskočil až na druhé místo, byť má o zápas víc než třetí Sparta. "Výkonnost v závěru podzimu byla dobrá, teď jde o to, abychom na to navázali. Že jsme druzí? Hezky se na to kouká, ale nic to neznamená. Není za námi ještě ani půlka, finiš teprve přijde," poznamenal jablonecký trenér Petr Rada.

Vzhledem k rekordně krátké zimní přestávce většina týmů prakticky vůbec neposilovala. Platí to i pro Spartu, která dokonce nepřivedla žádnou novou tvář.

Mezi čtvrtou Olomoucí a devátou Plzní s desátou Karvinou je momentálně jen dvoubodový rozdíl. Mezi elitou nečekaně figuruje i nováček z Pardubic, který je zatím senzačně pátý. To Plzeň přezimovala na nejhorší příčce od podzimu 2006. Od sezony 2011/12 Viktoria nikdy neskončila hůře než druhá.

"Bavit se o titulu teď není na místě. Určitě si ale chceme zajistit příčku zaručující evropské poháry. K tomu vede cesta z ligy nebo domácího poháru. Na jaře musíme vidět jinou Plzeň," řekl generální manažer Západočechů Adolf Šádek. U týmu zůstal slovenský trenér Adrian Guľa.

Velký boj se dá čekat i na opačném konci tabulky. Vzhledem k tomu, že se nedohrála nadstavbová část minulé sezony a liga má tentokrát rekordních 18 účastníků, přímo sestoupí hned tři týmy. Poslední je aktuálně Opava, která ztrácí tři body na Příbram, Brno a Mladou Boleslav. Slezané však zatím odehráli pouze 12 kol.

"S umístěním na poslední příčce rozhodně nikdo z klubu není spokojen. Pro záchranu v nejvyšší soutěži uděláme vše, co je v našich silách. Odevzdáme maximum," uvedl opavský ředitel Jaroslav Rovňan. "Doufám, že co nejdříve sestupové pásmo opustíme. Základem je disciplína," dodal příbramský Pavel Horváth, který oficiálně dělá asistenta trenéra.

Vzhledem k 18 účastníkům nejvyšší soutěže byla pro tuto sezonu zrušena nadstavba a hrát se bude 34 kol. Poslední je na programu na konci května.