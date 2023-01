Začíná jarní část fotbalové ligy, tabulku vede Plzeň, ale favoritem je Slavia

Praha - O víkendu začne jarní část první fotbalové ligy, která slibuje dramatický boj o titul i záchranu. Po podzimních 16 kolech vede tabulku obhájce trofeje z Plzně, pro sázkové kanceláře je ale největším favoritem Slavia. Červenobílí ztrácejí na Viktorii dva body, o dalších pět bodů zpět figuruje na třetím místě druhý tým z pražských "S" Sparta. Na opačném pólu tabulky se pokusí přímý sestup odvrátit Pardubice, které z poslední příčky ztrácejí dva body na Zlín.

Plzeň měla v průběhu podzimu výraznější náskok, ve dvou z posledních tří kol ale ztratila body. Západočeši se i tak pokusí zaútočit na sedmý titul v historii, obhájit dosud dokázali jen v sezoně 2015/16. Viktoria bude opět spoléhat na pevnou defenzivu, s deseti inkasovanými góly má zatím nejlepší obranu soutěže.

"Víme, že Sparta se Slavií posílily, že mají stejné ambice jako my. Ale cítím z našeho týmu velkou sílu. Jsme v pozici, že ligu vedeme. Věříme, že máme kvalitu na to, abychom zase zabojovali o titul. Těšíme se na to," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek.

Slavia v minulé sezoně v nadstavbě nečekaně přišla o titul a po třech vítězných sezonách přepustila mistrovský primát Plzni. Červenobílí vstupují do jarní části v podobné pozici jako před rokem Viktoria, která tehdy po podzimu ztrácela na první místo bod. Vršovičtí svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského mají s 51 góly suverénně nejlepší útok ligy a na podzim se jim dařilo hlavně doma, kde jako jediní nezaváhali.

Pro bookmakery je favoritem na zisk titulu Slavia s kurzem 1,75:1, zatímco na Plzeň je 2,35:1. Červenobílí na rozdíl od Viktorie zůstávají ve hře i v domácím poháru a před jarem myslí na double. "Cíl je úplně jasný, jdeme si pro dvě trofeje. Věřím, že to dobře dopadne," uvedl slávistický křídelník Matěj Jurásek.

Sparta díky povedenému závěru podzimu a především výhře v Plzni oživila naděje na titul, na který čeká od roku 2014. Letenští mají výhodu v tom, že oba rivaly na jaře přivítají doma. "Nic není nemožné. Před námi jsou dva týmy, musíme vyhrát hodně zápasů. Cílem je získat více bodů než Plzeň a Slavia. Na konci pak uvidíme, jestli to bude stačit k naplnění našeho cíle, jímž je titul," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske.

Všichni tři adepti na titul v zimní pauze posilovali. Plzeň zvýšila konkurenci v ofenzivě, přivedla druhého nejlepšího střelce ligové sezony Romana Květa a dvojici útočníků, Rafiua Durosinmiho a po zranění reprezentanta Matěje Vydru. Sparta angažovala čtyři cizince včetně Australana Awera Mabila, navíc se jí uzdravuje kapitán Ladislav Krejčí mladší.

Slavii posílili záložník Petr Hronek a obránci Igoh Ogbu s Davidem Pechem, z hostování v Liberci se vrátil útočník Mick van Buren, který se dělí o druhé místo ve střelecké tabulce soutěže. Naopak Eden opustili Nigerijci Yira Sor a Moses Usor.

Za pražskými týmy už je výrazný odstup, čtvrtá Olomouc ztrácí na Spartu osm bodů. Následuje velmi vyrovnaný střed tabulky, Hanáky dělí od čtrnáctého Jablonce jen osm bodů. Přímo sestoupí pouze poslední celek, čtrnáctý a patnáctý tým čeká baráž s druhým a třetím mužstvem druhé ligy.

Jablonec má k dobru čtyři body na patnáctý Zlín, o další dva body zpět jsou Pardubice. Poslední dva celky tabulky jdou ale do jara velmi odhodlané. Východočeši se vracejí z azylu v pražském Ďolíčku na svůj zrekonstruovaný stadion, který v příštím týdnu otevřou zápasem se Slavií. Zlín zase angažoval zkušeného bývalého trenéra české reprezentace Pavla Vrbu.

S novými kouči vstoupí do jarní části sezony i třinácté České Budějovice, které povede dvojice Marek Nikl, Tomáš Zápotočný. V azylu v Mladé Boleslavi bude nadále hrát pátý Hradec Králové.

Vyrovnaný souboj se dá čekat v tabulce kanonýrů. Nejlepším střelcem je zatím Jakub Řezníček z Brna, který skóroval jedenáctkrát. Následují čtyři hráči s devíti góly, po dvou z prvních dvou týmů tabulky - plzeňští Tomáš Chorý s posilou Květem a slávisté Stanislav Tecl s navrátilcem Van Burenem.

První liga se znovu rozběhne po dvou a půl měsících, podzimní část kvůli mistrovství světa v Kataru bez české účasti skončila nezvykle už před polovinou listopadu. Základní část vyvrcholí 30. kolem 29. dubna, následovat bude pětikolová nadstavba.