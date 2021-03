Začíná jarní aukční sezona, dražit se bude po webu i živě

Praha - Jarní aukční sezona se pomalu rozjíždí navzdory pokračujícím opatřením proti šíření koronaviru. Předaukční výstavy pořádají galeristé individuálně a samotné dražby se konají vesměs po internetu. Trvají tak třeba dva týdny, kdy je možné celou dobu přihazovat, jiné společnosti plánují tradiční sálové akce s dodržováním rozestupů a dalších podmínek vyhovujících pandemické situaci. První z těch blížících se bude v neděli aukce v Topičově salonu na Národní třídě.

Nabízet bude třeba obraz Jindřicha Štyrského Metamorfóza s vyvolávací cenou 6,5 milionu korun nebo návrh mozaiky pro Zemskou banku v Praze s názvem Česání jablek, který vytvořil Jan Preisler. Nabízet se bude za 4,8 milionu korun. S částkou 4,5 milionu korun bude začínat dražba obrazu Ulice v Locronanu od Jana Zrzavého.

Do 30. března trvá internetová aukce společnosti Arthouse Hejtmánek. Nabízí nábytek, knihy, koberce, porcelán, šperky, zbraně či obrazy v nízkých cenových hladinách, celkově se draží několik stovek předmětů.

Na 18. dubna chystá sálovou aukci v Mánesu společnost Adolf Loos Apartment and Gallery. Nejvýznamnější položkou aukce je podle pořadatelů obraz Toyen s názvem Cirkus, který je z roku 1925, tedy z autorčina sběratelsky velmi ceněného pařížského období. Vyvolávací cena díla bude 23 milionů korun.

Aukce nabídne i nově objevený obraz Jana Preislera, finální verzi Tří dívek v lese z roku 1906, který se dlouhá léta skrýval v soukromé pražské sbírce. Obraz reprezentuje vrchol evropského symbolismu a bude mít vyvolávací cenu 14 milionů korun. Aukční síň dnes v tiskové zprávě uvedla, že o dílo projevila zájem Národní galerie Praha a ministerstvo kultury doporučilo nákup za 20 milionů korun. Nákup se ale neuskutečnil.

Za 3,5 milionu korun se bude nabízet olej Alfonse Muchy Pohled do budoucnosti z roku 1938. V aukci se objeví i 14 kreseb Františka Kupky ze sbírky jeho mecenáše Jindřicha Waldese, jejich vyvolávací ceny se pohybují od 25.000 do 150.000 korun. V aukci se rovněž objeví Kupkova slavná bronzová medaile Ženská hlava Miss KIN - znak firmy Waldes, kterou Kupka vytvořil podle fotografie pro Waldese. Fotografie vznikla na lodi plující do Ameriky, na které potkal Jindřich Waldes herečku Elizabeth Coyensovou a kterou požádal, aby si vložila patentku do oka.

Dražit se bude také dílo francouzského malíře Bernarda Buffeta Zátiší s hyacintem (milovanému P.B.), z roku 1956. Plátno věnoval svému milenci Pierrovi Bergému, spoluzakladateli módní značky Yves Saint Laurent. Obraz se vyvolává za cenu 2.250.000 Kč.