Začíná fotbalová liga s rekordními 18 týmy

Praha - V pátek odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Kvůli koronavirové krizi se nedohrál závěr uplynulé sezony, nikdo nesestoupil a nejvyšší soutěž bude hrát poprvé v samostatné historii 18 týmů. Hlavním favoritem je opět Slavia, která bude usilovat o zisk třetího titulu po sobě. Cestu za obhajobou jí chtějí překazit Plzeň a Sparta. Nováčky nejvyšší soutěže jsou Pardubice a Zbrojovka Brno.

Vzhledem k jarní koronavirové přestávce se závěr minulé sezony protáhl až do července a nový ročník odstartuje nezvykle až na konci srpna. Před rokem začal už 12. července. Na podzim se odehraje jen 15 z celkových 34 kol a jarní část odstartuje netradičně už na konci ledna.

Kvůli pozitivním případům na covid-19 v týmech Karviné a Opavy a následným dvoutýdenním karanténám se v uplynulé sezoně nestihla dohrát poslední dvě kola nadstavbové skupiny o záchranu. Z nejvyšší soutěže výjimečně nikdo nesestoupil a mezi elitu z druhé ligy vedle vítězných Pardubic prošla také druhá Zbrojovka Brno. Slavii sice mistrovský titul zůstal, ale jinak byla liga ukončena bez určení pořadí.

Vzhledem k navýšení počtu účastníků byla pro nadcházející sezonu zrušena nadstavba i baráž a z ligy přímo sestoupí rovnou tři týmy. Z druhé ligy pak postoupí mezi elitu jen vítěz.

Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže, věří, že tentokrát se sezona dohraje. Pomoci by k tomu mělo zmírnění karanténních pravidel, nově totiž nebude muset do dvoutýdenní izolace celý tým, ale jen nakažený hráč. Oproti uplynulému ročníku došlo ke zpřísnění hygienických opatření v manuálu LFA, každý celek se například bude muset před všemi ligovými zápasy podrobit testu na koronavirus. Pokud by covid-19 opět znemožnil dokončit sezonu, dohodly se kluby na tom, že bude určeno pořadí, jestliže se odehraje aspoň 50 procent všech zápasů.

Výrazným favoritem na titul je znovu Slavia, která může poprvé v samostatné historii vyhrát ligu potřetí za sebou. Červenobílí v letní pauze pokračovali ve spolupráci s Libercem a ze severočeského klubu opět přivedli několik posil. Opačným směrem na hostování putovalo hned šest slávistů.

Hlavním soupeřem červenobílých by podle bookmakerů měla být Plzeň. Západočeši chtějí navázat na jarní zlepšení pod slovenským trenérem Adrianem Guľou a po dvou sezonách znovu vybojovat titul. Západočeši neslevují z vysokých ambicí, přestože zdaleka nemají takové finanční možnosti jako Slavia či Sparta.

"Cítím se vždy na stejné pozici jako oni. Ekonomická otázka a možnosti jsou důležité, ale v našem prostředí se dají tyto věci dohnat prací a pílí. Chceme si vzít titul zpátky do Plzně a Slavii a Spartu řádně prohnat," uvedl plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

Na titul si dělá zálusk i Sparta. Letenští v uplynulé sezoně vyhráli po příchodu trenéra Václava Kotala k A-týmu domácí pohár, na ligové prvenství ale naposledy dosáhli v sezoně 2013/14. "U klubu velikosti Sparty budou vždy ta nejvyšší očekávání, my si to uvědomujeme a je to tak správně. Ale víme, že musíme jít krok za krokem, aby se nestalo, že jsme 25 bodů od prvního místa. Chceme hrát na špičce a být v těsném kontaktu se Slavií a Plzní," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Další týmy by podle prognóz do boje o titul zasáhnout neměly. Mezi adepty na boj o evropské poháry tradičně patří Jablonec, Liberec, Ostrava či Mladá Boleslav. V lepší sezonu než minule doufají v Olomouci či v Teplicích.

Vzhledem k tomu, že tentokrát z ligy sestoupí přímo hned tři týmy, se může boj o záchranu týkat více celků než obvykle. Největším outsiderem je nováček z Pardubic, kterého limituje fakt, že kvůli nevyhovujícímu stadionu bude hrát domácí zápasy v azylu v pražském Ďolíčku, kde působí Bohemians 1905.

Vzhledem k 18 týmům v lize se bude v jednom kole hrát rekordních devět utkání a na podzim bude u šesti až osmi duelů asistovat videorozhodčí.