Začíná filmový festival K. Vary, na vstupenky opět čekaly stovky lidí

Karlovy Vary - Předprodejem vstupenek dnes odstartoval zatím neoficiálně 57. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Od pátku do soboty 8. července nabídne 143 celovečerních hraných a dokumentárních filmů, místo pro setkání filmových profesionálů i řadu doprovodných akcí. A návštěvníci festivalu se mohou těšit na známé filmové hvězdy, herce a hudebníka Russella Crowea, herce, režiséra a producenta Ewana McGregora, švédskou herečku Aliciu Vikanderovou a americkou herečku Robin Wrightovou. Cenu prezidenta festivalu převezme na letošním ročníku i herečka Daniela Kolářová.

První fanoušci přišli před festivalové pokladny už ve středu okolo poledne. Dnes ráno okolo 8:00 jich ve frontách stálo zhruba 300 a další přibývali. Fronty ke dvěma pokladnám, které se dnes otevřely, se táhly stovky metrů. "Přijel jsem včera (ve středu) krátce před polednem, udělal jsem si místečko a od té doby čekám," řekl dnes ráno ČTK Pavel Dvořák z Prahy. Na festival jezdí už přes 20 let a v posledních letech patří do skupinky fanoušků, kteří jsou vždy mezi prvními při čtvrtečním zahájení prodeje. "Ono to poslední roky trochu graduje, nejdřív jsme přicházeli třeba kolem 21:00 večer a pak stále dříve. Je to taková naše hra tady s děvčaty, kdo přijde dřív," popsal Dvořák s odkazem na skupinu žen, která byla ve frontě za ním.

Do Karlových Varů se za filmovými zážitky sjíždí tisíce milovníků filmu. Loni festival evidoval 10.592 akreditovaných návštěvníků, z toho 8717 s festivalovými pasy, 414 filmových tvůrců, 931 akreditovaných filmových profesionálů a 530 novinářů. V průběhu festivalu se uskutečnilo 453 filmových představení a bylo prodáno 121.015 vstupenek.

Letos festival využije poprvé i nově opravené Císařské lázně, ne sice ještě pro filmové projekce, ale pro společenské či odborné akce, zejména pro filmové profesionály. Pokud bude nový sál v atriu Císařských lázní vyhovovat, měl by se od příštího roku zařadit mezi festivalová kina.

Festival letos svou pozornost více zaměří i na ekologii, ale i z důvodu výrazných nárůstů cen služeb nebo energií. Tradiční festivalový katalog filmů tak letos už ve fyzické podobě nebude, návštěvníci budou moci využít jeho on-line podobu. Zatímco v předešlých letech se rozpočet festivalu pohyboval mezi 130 až 150 miliony korun, letos to podle mluvčí festivalu Uljany Donátové bude zhruba 190 milionů korun. Zareagovaly na to i Karlovarský kraj a město Karlovy Vary, které v minulosti dotovaly festival osmi miliony, ale letos svůj příspěvek navýšili oba donátoři na deset milionů korun.

Přes vyšší náklady nebude letošní festival pro návštěvníky méně atraktivní. Zahájení festivalu v pátek má v mnoha ohledech překonávat minulé ročníky. Pro veřejnost nebude připraven tradiční jeden koncert, ale tři. Před hotelem Thermal zahraje nejprve londýnská kapela Morcheeba. U Vřídla pak představí svůj nový projekt D.Y. K. Vojtěch Dyk. A tečkou na konec bude od 22:45 koncert kapely Indoor Garden Party herce a držitele Oscara Russella Crowea.