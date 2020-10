Začíná festival Anifilm, v Liberci se koná poprvé

Liberec - V nezvyklém podzimním termínu a na novém místě začne dnes pětidenní mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Obvykle se konal na jaře, posunutí si ale vyžádala pandemie koronaviru. A poprvé je v Liberci, kam se přemístil po 18 ročnících v Třeboni. V souvislosti s koronavirovou situací budou festival provázet přísnější hygienická pravidla a každý návštěvník bude registrovaný. Vstupenky lze objednávat přes mobilní aplikaci. Doprovodné koncerty byly kvůli vládním nařízením zrušeny, uvedla mluvčí festivalu Gabriela Zajícová.

Festival nabídne na 500 filmů, soutěžních bude přes 100. Porotci budou vybírat v mezinárodních kategoriích nejlepší celovečerní film, krátký film, studentský film, videoklip, abstraktní a nenarativní animace a počítačové hry. V soutěži Český obzor se představí pouze české filmy. Filmy a hry budou hodnotit čtyři tříčlenné mezinárodní poroty. Každý z porotců se zároveň podílí na doprovodném programu festivalu - svými filmy, přednáškou či jiným programem. Mezi porotci bude i americký režisér David Silverman, který režíroval seriál Simpsonovi nebo Příšerky s.r.o.

V nesoutěžním programu budou i takzvané Půlnoční animace, tedy filmy pro otrlé. Sem patří chilský film Homeless, americký Až do poslední smrti nebo estonský Stařec a mléko. Na festivalu bude mít předpremiéru film Jana Baleje Barevný sen. Milovníci her si budou moci v Game a VR zóně zahrát všech 15 her nominovaných v soutěži Anifilmu, stejně jako sedm soutěžních VR her a projektů.