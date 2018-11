Paříž - Ve čtvrtek ve Francii odstartuje třinácté mistrovství Evropy házenkářek, kterého se podruhé za sebou zúčastní i český tým. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného se v těžké základní skupině D v Brestu postupně utkají s Rumunskem, obhájcem trofeje Norskem a Německem. Přestože jsou outsiderem, chtějí postoupit do další fáze a zkusit vylepšit osmé místo z loňského světového šampionátu.

Celkem 16 účastníků šampionátu je tradičně rozděleno do čtyř čtyřčlenných skupin. Z každé postoupí tři týmy do další fáze, kterou budou dvě šestičlenné skupiny. První dva celky z nich pak projdou do semifinále a 16. prosince bude v Paříži korunován nový mistr Evropy.

Bašného tým je bookmakery pasován na největšího outsidera skupiny a třetího největšího outsidera celého šampionátu. "Tahle role nám vždy vyhovovala. Na jednu stranu se s námi moc nepočítá, ale myslím, že trenéři i hráčky soupeřů už s námi počítají a mají z nás respekt. Budou se na nás připravovat stejně jako na všechna utkání," řekl novinářům Bašný.

Reprezentaci přebral v roce 2010 a chystá se s ní na pátou velkou akci, třetí po sobě. České hráčky by rády vylepšily nečekanou osmou příčku z loňského světového šampionátu, což by znamenalo nejlepší umístění na Euru v historii. Maximem týmu jsou dvě osmá místa, předloni skončil desátý.

Reprezentantky pod Bašným vždy postoupily ze skupiny. "Chtěli bychom, aby to pokračovalo. Náš základní cíl je postup ze skupiny do druhé skupiny. Je to mimo jiné také proto, že prvních 12 týmů má výhodu být v prvním losovacím koši pro play off kvalifikace mistrovství světa a dostane soupeře z druhého koše," podotkl Bašný.

"Ambice týmu jsou vyšší než postup ze skupiny. Vždy chceme být lepší, než jsme byli na předchozím šampionátu. Zatím se to vždy podařilo, ať na Evropě nebo na světě. Teď je ta laťka hodně vysoko, snad už ani výš nejde. Ale naše ambice je prostě být lepší než osmí," doplnil Bašný, podle něhož by tým mohl mít vrchol právě na nadcházejícím šampionátu.

Český celek vstoupí do turnaje v sobotu soubojem s favorizovaným Rumunskem, které vloni překvapivě porazil v osmifinále mistrovství světa 28:27. V pondělí reprezentace změří síly se sedminásobnými evropskými šampionkami a obhájkyněmi titulu Norkami a příští středu pak s Německem.

"Doteď skoro na všech šampionátech jsme se soustředili na jeden zápas a většinou to byl ten první, který jsme uhráli. Vždy to došlo tak, že první byl nejdůležitější. Teď to tak být nemusí a může být nejdůležitější až ten třetí s Němkami," poznamenal Bašný.

Český celek se musí na Euru obejít bez dvou opor. Michaela Hrbková je po zranění a Petra Maňáková čeká přírůstek do rodiny. "Obě dvě jsou těžko nahraditelné, ale síla českého týmu je v kolektivu. Když jedna hráčka nebude, nebo nebude zrovna ve formě, jsou tam další," uvedl Bašný, pro něhož bude šampionát zajímavější tím, že ve Francii dlouhá léta trénuje.

Za hlavního favorita na zlato považuje Norky, které ovládly šest z posledních sedmi evropských šampionátů. Druhým největším adeptem na titul je pak domácí Francie.

Program českého týmu ve skupině:

1. prosince: 18:00 ČR - Rumunsko,

3. prosince: 21:00 ČR - Norsko,

5. prosince: 18:00 ČR - Německo.