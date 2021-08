Začíná divadelní sezona, lidé s rouškami mohou zaplnit celé sály

Praha - Divadla po dlouhé pauze nachystala na začátek sezony množství premiér, často odložených z té minulé či dokonce předminulé. Divadelní sály mohou být podle současných protiepidemických opatření zaplněné celé, diváci ale musí mít při představení nasazené roušky. V pražských divadlech na diváky čekají klasické divadelní inscenace od Višňového sadu přes Slaměný klobouk, Obchodníka s deštěm či Zkrocení Zlé ženy po divadelní adaptaci filmů, jako jsou třeba Vražda ing. Čerta nebo Chaplinův Diktátor. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Chaplinova Diktátora již Městská divadla pražská (MDP) uvedla v letním divadelním stanu, s podzimem se dostane na tradiční divadelní prkna. A s ním MDP do konce roku chystají celkem desítku nových představení, a to třeba Brechtovu Matku Kuráž a její děti, Hamleta, titul Honzlová, divadelní adaptaci jednoho z děl moderní české prózy od Zdeny Salivarové, nebo inscenaci Posedlost na motivy románu klasika americké drsné školy Jamese M. Caina Pošťák vždycky zvoní dvakrát.

Národní divadlo (ND) zahájí sezonu 1. září setkáním s diváky na Střeleckém ostrově. V programu se od 14:00 do 22:00 představí všechny soubory ND, připraveny budou tvůrčí dílny pro děti i dospělé či besedy s umělci ze souborů Baletu, Činohry a Opery ND i Laterny magiky. Operní soubor zahájí 2. září sezonu premiérou Rigoletta, Balet ND 16. září Spící krasavicí, činohra pak jako první premiéru v říjnu uvede titul Maxima Gorkého Vassa Železnovová, on-line uvede ještě Dostojevského Idiota zpracovaného filmovou podobou. ND se pomalu loučí se šéfem činohry ND Danielem Špinarem, který v nadcházející sezoně nastuduje ještě inscenaci Kráska a zvíře, jež bude mít premiéru v prosinci, a Mnoho povyku pro nic s uvedením v květnu. Národní divadlo minulý týden uvedlo, že se ředitel ND Jan Burian dohodl se Špinarem na předčasném ukončení jeho mandátu. Měl mu skončit za dva roky, ale začínající sezona už bude Špinarova poslední.

Divadlo Na zábradlí vstoupí do sezony slavnostním přeplaváním Vltavy – v pátek 3. září v 15:00 přeplave herec Václav Vašák se svými kolegy ze Střeleckého ostrova na Smetanovo nábřeží. Hned následující den, 4. září, je na programu premiéra Balzacových Ztracených iluzí v režii režiséra Jana Mikuláška. Repertoár této scény obohatí také Freudovo pozdní odpoledne nebo divadelní zpracování životního příběhu Sigmunda Freuda. Do konce roku divadlo chystá ještě českou premiéru textu nositele Nobelovy ceny Petera Handkeho – Zdeněk Adamec v režii Dušana D. Pařízka, který se tak po letech vrací do Prahy. Handke napsal hru o mladém muži, který se v březnu 2003 upálil u Národního muzea v Praze.

Divadlo pod Palmovkou uvede 13. září Višňový sad, jednu z nejznámějších her Antona Pavloviče Čechova, kterou chystalo už na loňský podzim. Na 24. září chystá další klasiku, Shakespearovo Zkrocení zlé ženy. Divadlo na Vinohradech hned 1. září uvede hru amerického dramatika s spisovatele Nathaniela Richarda Nashe Obchodník s deštěm známou také z filmového zpracování s Katherine Hepburnovou a Burtem Lancasterem. O týden později bude premiéra komedie Eug?na Labicha Slaměný klobouk a 18. září inscenaci Harold a Maude, příběh podivuhodného láskyplného vztahu osmnáctiletého mladíka Harolda a osmdesátileté zchudlé šlechtičny Maude.

Premiéru divadelní adaptace literární a filmové předlohy Vraždy ing. Čerta Ester Krumbachové v pojetí inscenačního týmu režisérky a herečky Ivany Uhlířové uvede 3. září Studio Hrdinů.

V září také pokračuje svou podzimní částí letošní festival současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. Kromě open air představení je na programu hostování slavného amerického choreografa Williama Forsytha, které se odehraje 11. září v Hudebním divadle Karlín. Pod názvem A Quiet Evening of Dance se skrývá kombinace baletu a hip hopu. Forsythe, který podle ředitelky Tance Praha Yvony Kreuzmannové společně s Jiřím Kyliánem a Ohadem Naharinem tvoří ikonickou trojici špičkových světových choreografů současného tance, se na festival vrací po 21 letech, když loni pandemie zamezila jeho návratu po kulatých 20 letech.