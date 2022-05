Začíná bourání rampy na Barrandovský most, ztíží to dopravu ve Strakonické ulici

Praha - Silničáři dnes začnou v Praze bourat nájezd na rekonstruovaný Barrandovský most ze Strakonické ulice. Kvůli tomu bude deset dní stažena doprava ze dvou jízdních pruhů do jednoho. Oprava mostu z roku 1983, který je součástí městského okruhu, začala v pondělí a je rozložena do několika roků. Letos práce potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu korun.

Větší problémy v dopravě na opravovaném mostě zatím nebyly. Podle dřívějšího vyjádření primátorova náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) bude pro řidiče zřejmě nejnáročnějších prvních deset dnů na Strakonické ulici s jedním jízdním pruhem. Plynulost dopravy na mostě by tímto opatřením ohrožena být neměla.

V pondělí dělníci zahájili opravu mostu frézováním vozovky na rekonstruované části stavby. Odstranili povrch silnice v pravém jízdním pruhu směrem do Braníku a ze strakonické nájezdové rampy, kterou dnes začnou bourat. Po demolici nynější rampy začne stavba nové rampy.

Řidiči by měli po dobu oprav mostu, který je nejvytíženější komunikací v Praze, využívat podle TSK objízdné trasy, které vedou zejména po Pražském okruhu, kde byl dočasně otevřen sjezd na Písnici, u Lihovaru vznikla rampa pro otáčení a byla rozšířena kapacita křižovatky u mostu Závodu míru na Zbraslavi. TSK rovněž doporučuje řidičům, aby při jízdě využívali mobilní aplikací, které na základě reálných dat z provozu najdou optimální trasu.