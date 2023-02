Začíná biatlonové MS v Oberhofu, Davidovou čeká obhajoba zlata

Oberhof (Německo) - Závodem smíšených štafet odstartuje ve středu v Oberhofu mistrovství světa v biatlonu. Hlavní českou nadějí je Markéta Davidová, která obhajuje předloňské zlato z vytrvalostního závodu. V roli favorita bude vedoucí muž Světového poháru Nor Johannes Thingnes Bö, mezi ženami je nejvýše postavenou závodnicí Julia Simonová z Francie. Šampionát se koná v Německu do 19. února.

"Myslím, že do mistrovství světa nemusíme jít s pesimismem. Kluci se letos po běžecké stránce zlepšili a Makula patří reálně mezi pole největších favoritek," řekl ČTK prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. "Bude záležet, jak jí to sedne, jak se zadaří i soupeřkám. Když se trefí, může jí to vyjít v jakékoliv disciplíně. Dosud jí ve spoustě závodů chyběla jedna rána, aby byla na pódiu. Třeba se to sejde tady," doplnil Hamza.

Šestadvacetiletá Davidová se umístila sedmkrát v sezoně v první desítce, dvakrát skončila na stupních vítězů. Ve sprintu v Hochfilzenu byla druhá, ve stíhacím závodě dojela třetí. V pořadí Světového poháru zaujímá osmé místo.

Loňská vítězka malého křišťálového glóbu z vytrvalostních závodů se pokusí obhájit ve stejné disciplíně dva roky starý triumf z Pokljuky. Minulý rok se na olympiádě v Pekingu připravila o zlato poslední ranou. V Oberhofu dosud ještě na stupních vítězů po individuálních závodech nestála.

Davidovou doplnily v ženské nominaci Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Eliška Václavíková a Jessica Jislová. Druhou nejlépe hodnocenou Češku Jislovou (29.) ale trápí bolesti v oblasti mezižeberních svalů a vyšetření odhalila výhřez meziobratlové ploténky. "Věřím, že Jessica bude schopná závodit. Budeme ji potřebovat i na štafetu. Po Anterselvě si odpočinula a začala s námi tréninkový kemp v Ridnaun. Pak jsme si ale řekli, že bude lepší, když pojede domů a dá se do pořádku. Náš lékařský tým na tom tvrdě pracuje," uvedl na svazovém webu trenér Egil Gjelland.

Mužský tým povede dvaatřicetiletý Michal Krčmář, který se v této sezoně probojoval dvakrát na rozšířené stupně vítězů a patří mu v SP patnácté místo. Na mistrovství světa se poprvé představí Tomáš Mikyska s Jonášem Marečkem, v tým jsou také Jakub Štvrtecký a Adam Václavík.

"U kluků je to o střelbě, ale tam věřím, že je jen otázka času, než se působení Matta Emmonse (asistent trenéra) projeví. Perspektiva u kluků je veliká. Výrazná změna nastala také v servise. Zde pro nás Benjamin Eder (broušení lyží) udělal velký kus práce a zapadl do toho velmi dobře," řekl Hamza.

Češi naposledy ve smíšené štafetě uspěli před třemi lety, kdy ve složení Eva Puskarčíková, Davidová, Ondřej Moravec a Krčmář získali v Anterselvě bronz. Předloni byli na MS jedenáctí, minulý rok na olympiádě skončili o příčku hůř.

Po smíšených štafetách se pojedou tento týden ještě sprinty a stíhací závody. V příštím týdnu jsou na programu vytrvalostní závody, smíšené štafety dvojic, klasické štafety a závody s hromadným startem. Výsledky z mistrovství světa se nově nebudou do pořadí Světového poháru započítávat.

Hlavními soupeři Johannese Thingnese Böa budou další Norové Sturla Holm Laegreid nebo Vetle Sjaestad Christiansen. Mezi ženami se vedle Simonové a Davidové mohou řadit na vyšší příčky Švédka Elvira Öbergová, Italky Lisa Vittozziová a Dorothea Wiererová nebo po zdravotních problémech se vracející Norka Marte Olsbuová Röiselandová. Domácími nadějemi jsou Benedikt Doll a Denise Herrmannová-Wicková.

Mistrovství světa se v Oberhofu koná po devatenácti letech. Příští rok se šampionát uskuteční v Novém Městě na Moravě, kde bude po letošním MS pokračovat od 2. do 5. března Světový pohár.