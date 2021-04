Žáci se budou před zkouškami testovat, při nich budou povinné roušky

Praha - Před přijímacími zkouškami na střední školy, maturitami či závěrečnými zkouškami budou muset žáci předložit negativní test na covid-19, který nebude starší než sedm dní. Při zkouškách budou povinné roušky či respirátory. Vyplývá to z informací, které ministerstvo v pondělí rozeslalo do škol. ČTK to sdělila mluvčí úřadu Aneta Lednová. Dnes také podle úřadu začala distribuce chirurgických roušek pro rezervní zásoby základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Do 15. dubna do 18:00 mají školy nahlásit, pro kolik lidí budou potřebovat antigenní testy při jejich další distribuci.

Přijímací zkoušky, které na střední školy organizuje Cermat, se budou konat 3. až 6. května. Školní přijímací zkoušky budou od 5. do 19. května. Maturitní testy začnou v druhé polovině května.

Podmínkou účasti u zkoušek bude podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví potvrzení o negativním testu na covid-19 z posledních sedmi dnů. Test musí předložit jak žáci a zkoušející, tak další lidé přítomní u zkoušek. V učebně bude moct být maximálně 20 lidí. Doklad o negativním testu budou moci nahradit potvrzením o prodělané nemoci v posledních 90 dnech nebo o očkování.

K přijímacím zkouškám na střední školy má testování žákům podle ministerstva zajistit základní škola. Střední škola, kam se žák hlásí, uchazečům testování nabídnout může, ale nemusí. Naopak bude mít povinnost umožnit testování svým studentům, kteří půjdou k maturitám či závěrečným zkouškám. Jako alternativu budou moct využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb, uvedl úřad.

V době písemných zkoušek, testů i ústních zkoušek budou muset mít všichni přítomní v učebně nasazenou chirurgickou roušku či respirátor, informoval úřad školy. Platit to bude v prostorách celé školy. Její zaměstnanci by podle instrukcí ministerstva měli kromě toho zajistit časté větrání, dezinfekci a ideálně dodržování rozestupů 1,5 metru.

V případě pozitivního antigenního testu před zkouškou se bude moct výsledek ověřit přesnějším PCR testem. Ministerstvo proto školám doporučilo umožnit žákům testování alespoň tři pracovní dny před zkouškou. Pokud PCR test nákazu potvrdí, bude moct uchazeč do tří dnů požádat o konání zkoušky v náhradním termínu.

Testování na covid-19 ve školách začalo v pondělí, kdy se do lavic vrátila mimo jiné část žáků prvního stupně. Stát školy zásoboval antigenními testy, které mají používat dvakrát týdně. Minulý týden dostaly školy od Správy státních hmotných rezerv 4,1 milionu testů, distribuci dalších musí stát ještě zajistit. Pokud jich škola nebude mít dost například pro žáky ke zkouškám, má se podle instrukcí ministerstva obrátit na krajské pracoviště Národního pedagogického institutu ČR, kde je může získat. Podle předsedy Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra začali dnes hasiči rozvážet do krajů pro základní školy také 12,6 milionu roušek.