Žáci 2. stupňů ZŠ se ode dneška začnou učit rotačně už v celé ČR

Praha - Základní školy v sedmi krajích dnes zahájí rotační výuku na druhém stupni. Kvůli epidemii nového koronaviru se starší žáci v těchto regionech dosud museli vzdělávat doma. Ve stejných sedmi krajích se dneškem také otvírají mateřské školy pro všechny děti. V celém Česku se navíc obnovuje i klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol.

Rotační výuka, při které jsou žáci týden ve škole a další týden se učí doma, funguje od začátku minulého týdne na druhém stupni základních škol v Praze a šesti krajích. Ode dneška se k nim přidají školy v Ústeckém a Jihočeském kraji, na Vysočině a na celé Moravě včetně Slezska.

Nejvíce vláda minulý týden váhala s rotační výukou na Vysočině, ve Zlínském a Jihočeském kraji, tedy v regionech s horší epidemickou situací. Ministři zvažovali, že by tam v některých okresech zůstaly druhé stupně ZŠ zavřené. Nakonec ale vláda ve čtvrtek rozhodla, že se tyto tři kraje přidají ke střídavé výuce celé. Ministři uznali, že okresy jsou malé jednotky a mobilitu významně nezvýší.

Ve stejných sedmi krajích, kde dnes začíná rotační výuka na druhém stupni základních škol, se otvírají mateřské školy pro všechny děti. Dosud tam mohli do mateřinek chodit jen předškoláci a děti rodičů vybraných profesí, například zdravotníků.

Změna ode dneška čeká i na vysokoškoláky v celém Česku. Obnovuje se pro ně klinická a praktická výuka ve všech ročnících. Dosud byla praktická výuka možná pouze v posledním ročníku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl, že chce, aby od poloviny května chodili všichni žáci do škol bez střídání tříd po týdnu. Kromě základních škol by se to mělo týkat škol středních. Jejich studenti se dosud učí na dálku s výjimkou praktické výuky.

Kdy by se mohli do lavic vrátit středoškoláci i k teoretické výuce, není zatím jasné. Mluvčí ministerstva školství koncem dubna uvedla, že by se tak mělo stát nejpozději při výskytu 75 nově nakažených covidem na 100.000 obyvatel za sedm dní.