Zachův gól na výhru nestačil, Torontu pomohl střídající Mrázek

New York - Český hokejový útočník Pavel Zacha svou jedenáctou brankou v tomto ročníku NHL neodvrátil prohru New Jersey 4:6 na ledě Toronta. Obrat Maple Leafs z 1:3 nastartovalo střídání brankáře Petra Mrázka, který za padesát minut hry inkasoval jediný gól. Filip Zadina asistencí pomohl Detroitu k výhře nad Anaheimem 2:1 v prodloužení. Nahrával také Jakub Voráček, jeho Columbus však v domácím prostředí podlehl Floridě 4:8.

Zacha otevřel skóre v Torontu po sedmačtyřiceti vteřinách hry. Po křižné přihrávce od Jacka Hughese prostřelil brankáře Jacka Campbella. Ten v první desetiminutovce inkasoval ještě dvakrát a za stavu 1:3 přenechal místo Mrázkovi. Auston Matthews svou druhou trefou v zápase ještě v první třetině snížil na rozdíl jediné branky, ale Devils si v 28. minutě díky gólu Nathana Bastiana vzali dvoubrankové vedení zpět.

Domácí rozhodli obratem ve třetí části, kterou vyhráli 4:0. Hokejisté Maple Leafs tak navázali na vydařenou třetí třetinu z posledního zápasu proti Detroitu, v níž skórovali dokonce pětkrát. "Myslím, že ve třetí dvacetiminutovce dokážeme prodat náš styl hry. Výborně forčekujeme, získáváme spoustu puků, hrajeme aktivně po celém hřišti a dokážeme z toho profitovat, Samozřejmě ale víme, že v prvních dvou třetinách musíme být lepší," řekl Mitchell Marner, který srovnal na 4:4 a prosadil se v šestém duelu v řadě.

Kromě Marnera k obratu ve třetí části přispěli Jason Spezza, Ilja Michejev a Matthews, jenž ranou do prázdné branky Devils uzavřel hattrick. Americký útočník ke třem gólům přidal asistenci a ve svém 372. utkání v NHL dosáhl na hranici 400 bodů.

New Jersey prohrálo osmý z posledních devíti zápasů a ve Východní konferenci je na třináctém místě. "Musíme se poučit z chyb. Naučit se vyhrávat je těžké, když však vedete o dva góly, jednou to přijít musí. Doufám, že to bude co nejdříve. Musíme dál tvrdě pracovat, hrát trochu jednodušeji a být kompaktnější v útočném pásmu," řekl Zacha.

Detroit zdolal Anaheim 2:1 v prodloužení a vyhrál podruhé z posledních šesti zápasů. Dvěma body za gól a asistenci pomohl Red Wings Dylan Larkin. U první branky asistoval americkému útočníkovi Filip Zadina, jenž díky bilanci 1+1 v posledních třech zápasech přerušil své slabší bodové období. Prosadil se také Filip Hronek, jeho trefa ale kvůli úmyslnému kopnutí neplatila.

Red Wings i přesto vyhráli druhý z posledních tří zápasů a přiblížili se pozicím zaručujícím play off na sedm bodů. Anaheim bodoval pošesté v řadě a v Západní konferenci udržel šesté místo. "I přesto, že jsme v prodloužení ztratili bod, by měli kluci být dál sebevědomí. Máme za sebou pětizápasovou sérii venkovních zápasů, ve které jsme museli překonat tři časová pásma a čelit silným soupeřům," upozornil na náročný program trenér Ducks Dallas Eakins.

Jakub Voráček svou 27. asistencí v ročníku neodvrátil domácí prohru Columbusu 4:8 s Floridou. Hlavní podíl na vysoké výhře Panthers měl Mason Marchment: vstřelil dvě branky, přidal čtyři asistence a vyrovnal tak klubový rekord Oliho Jokinena z roku 2007.

Činili se také Marchmentovi spoluhráči ze třetí útočné formace. Pěti asistencemi se blýskl Anton Lundell a čtyři body za hattrick a nahrávku přidal Sam Reinhart. Lundell je teprve třináctým nováčkem v historii NHL, který dokázal v jednom utkání pětkrát asistovat. V letech 1981 a 1982 se stejný počin povedl také bývalým československým reprezentantům Antonu a Mariánovi Šťastným.

"Byl to neuvěřitelný zápas, všechno se vyvíjelo v náš prospěch. Myslím si, že naše lajna na dnešní duel bude dlouho vzpomínat," radoval se Lundell.

Chicago s Dominikem Kubalíkem v sestavě podlehlo doma Vancouveru 1:3. Plzeňský rodák odehrál ve třetí formaci deset minut a nebodoval. V jediném duelu bez českého zastoupení Ottawa zdolala Edmonton 3:2 v prodloužení. Rozhodující branku vstřelil půl minuty před koncem Tim Stützle.

NHL:

Chicago - Vancouver 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 54. C. Murphy - 13. Chiasson, 25. Boeser, 60. L. Schenn. Střely na branku: 21:32. Diváci: 17.170. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Halák, 3. L. Schenn (všichni Vancouver).

Columbus - Florida 4:8 (2:4, 2:3, 0:1)

Branky: 20. a 32. Laine (na první Voráček), 5. Nyquist, 26. Bemström - 4., 18. a 25. S. Reinhart, 1. a 41. Marchment, 12. Barkov, 38. Tippett, 38. Weegar. Střely na branku: 36:40. Diváci: 14.214. Hvězdy zápasu: 1. Marchment, 2. S. Reinhart, 3. Lundell (všichni Florida).

Detroit - Anaheim 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 20. Larkin (Zadina), 63. Oesterle - 23. Rakell. Střely na branku: 28:15. Diváci: 14.545. Hvězdy zápasu: 1. Oesterle, 2. Larkin (oba Detroit), 3. Rakell (Anaheim).

Ottawa - Edmonton 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 12. Chabot, 38. N. Paul, 65. Stützle - 13. McDavid, 48. Nurse. Střely na branku: 39:31. Diváci: 500 (omezená kapacita). Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. B. Tkachuk, 3. M. Murray (všichni Ottawa).

Toronto - New Jersey 6:4 (2:3, 0:1, 4:0)

Branky: 7., 16. a 60. Matthews, 45. Spezza, 54. Marner, 57. I. Michejev - 1. Zacha, 7. J. Boqvist, 10. A. Johnsson, 28. Bastian. Petr Mrázek odchytal za Toronto 50 minut a 49 sekund, inkasoval jednu branku z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 95 procent. Střely na branku: 33:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner, 3. I. Michejev (všichni Toronto).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 46 32 5 9 192:134 69 2. Tampa Bay 45 29 6 10 154:128 64 3. Toronto 41 28 3 10 146:111 59 4. Boston 42 25 3 14 128:118 53 5. Detroit 46 20 6 20 127:157 46 6. Buffalo 44 14 7 23 115:152 35 7. Ottawa 39 14 4 21 109:132 32 8. Montreal 44 8 7 29 99:172 23

Metropolitní divize:

1. Carolina 42 31 2 9 147:98 64 2. NY Rangers 46 29 4 13 140:120 62 3. Pittsburgh 45 27 7 11 151:120 61 4. Washington 45 24 9 12 145:122 57 5. Columbus 43 20 1 22 136:159 41 6. NY Islanders 37 15 6 16 89:101 36 7. Philadelphia 44 14 8 22 110:151 36 8. New Jersey 44 15 5 24 125:156 35

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 43 32 3 8 181:126 67 2. Nashville 45 27 4 14 140:123 58 3. Minnesota 40 27 3 10 156:120 57 4. St. Louis 44 26 5 13 153:121 57 5. Dallas 42 23 2 17 126:127 48 6. Winnipeg 41 18 7 16 119:125 43 7. Chicago 45 16 7 22 112:151 39 8. Arizona 43 10 4 29 94:163 24

Pacifická divize:

1. Vegas 45 26 3 16 153:135 55 2. Anaheim 48 23 9 16 141:137 55 3. Los Angeles 46 23 7 16 131:127 53 4. Calgary 40 21 6 13 128:99 48 5. Edmonton 41 22 3 16 137:135 47 6. San Jose 45 22 3 20 124:139 47 7. Vancouver 45 20 6 19 113:122 46 8. Seattle 44 14 4 26 116:156 32

Kanadské bodování NHL:

1. Huberdeau (Florida) 46 63 (17+46) 2. Draisaitl (Edmonton) 41 61 (31+30) 3. McDavid (Edmonton) 40 59 (22+37) 4. Kadri (Colorado) 40 59 (18+41) 5. Ovečkin (Washington) 45 58 (29+29) 6. Rantanen (Colorado) 40 53 (23+30) 7. Kaprizov (Minnesota) 39 52 (18+34) 8. J. Gaudreau (Calgary) 40 52 (17+35) 9. Stamkos (Tampa Bay) 44 51 (20+31) 10. Matthews (Toronto) 38 49 (28+21) 36. Pastrňák (Boston) 42 40 (20+20) 47. Hertl (San Jose) 45 38 (22+16) 85. Palát (Tampa Bay) 40 31 (15+16) 113. Voráček (Columbus) 41 28 (1+27) 173. Nečas (Carolina) 38 22 (8+14) 175. Hronek (Detroit) 44 22 (4+18)

Střelci:

1. Draisaitl (Edmonton), Kreider (NY Rangers) oba 31 branek, 3. Ovečkin (Washington) 29, 4. Matthews (Toronto) 28, 5. DeBrincat (Chicago) 26, 6. T. Terry (Anaheim) 25, 7. Connor (Winnipeg) 24, 8. Guentzel (Pittsburgh), Rantanen (Colorado), Larkin (Detroit) všichni 23, ...11. Hertl (San Jose) 22, 20. Pastrňák (Boston) 20, 52. Palát (Tampa Bay) 15.