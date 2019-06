Záchranu slaví Příbram a Karviná

Příbram/Jihlava - Fotbalisté Karviné se udrželi v první lize. Patnáctý tým nejvyšší soutěže remizoval v odvetě baráže na půdě druhého celku druhé ligy Jihlavy 1:1, což mu v součtu s úterním domácím vítězstvím 2:1 stačilo k záchraně. Fotbalisté Příbrami hráli v domácí odvetě baráže s Brnem bez branek a po středeční remíze 3:3 na hřišti Zbrojovky se udrželi v první lize.

Karviná remizovala v Jihlavě 1:1 a udržela se ve fotbalové lize

Fotbalisté Karviné se udrželi v první lize. Patnáctý tým nejvyšší soutěže remizoval v odvetě baráže na půdě druhého celku druhé ligy Jihlavy 1:1, což mu v součtu s úterním domácím vítězstvím 2:1 stačilo k záchraně. Vysočinu dnes poslal ve 14. minutě do vedení Lukáš Zoubele, v 70. minutě ale vyrovnal střídající Michal Faško.

Jihlavě nevyšla odplata za poslední kolo minulého ročníku, kdy doma v přímém souboji o udržení v první lize prohrála s Karvinou 0:2 a sestoupila. Slezany, které před koncem sezony převzal a nakonec zachránil zkušený trenér František Straka, čeká čtvrtá sezona mezi elitou po sobě. Vysočina bude hrát podruhé za sebou druhou ligu.

Zápas začal v obrovské průtrži mračen. Už v první minutě na mokrém terénu zahrál gólman hostí rukou mimo pokutové území, ale viděl za to jen žlutou kartu. Přímý kop ze 17 metrů zakroutil Vaculík nad.

Jihlava si rychle vytvořila územní převahu a v šesté minutě hlavičkoval nebezpečně Klíma. Domácí zúročili svůj tlak ve 14. minutě, kdy po levé straně unikl agilní Klíma a poslal míč na střed hřiště, odkud po mokrém trávníku mířil po zemi přesně Zoubele.

Hosté se probrali až po 20. minutě, kdy liják ustal. Začali více kombinovat a dostávat se před gólmana Jihlavy, ale nedařila se jim koncovka jako v případě narážečky Wágnera s Budínským.

Štěstí stálo při domácích po Bukatově střele, jejíž směr změnil tečí Lingr, ale míč skončil těsně vedle. Blízko k vyrovnání byli hosté v závěru půle, kdy nejprve Lingr mířil těsně vedle a pak Wágner trefil zblízka hlavou tyč.

Po pauze opět začali aktivně domácí a Javůrek z přímého kopu jen těsně minul karvinskou branku. V 60. minutě střílel nebezpečně hostující Budínský a vzápětí spálil vyloženou šanci na pojistku na opačné straně Zoubele. Naběhl si na centr z levé strany, nikým neatakován ale trefil jen gólmanovy nohy a od nich se míč odrazil do břevna.

V 70. minutě se hosté zásluhou střídajících hráčů dočkali vyrovnání. Ba Loua potáhl míč po pravé straně, na jeho zpětnou nahrávku si ve vápně naběhl Faško a prostřelil Vejmolu. Slovenský záložník si připsal první branku v karvinském A-týmu.

Jihlava posílila útok, ale ve finální fázi postrádala přesnost. Naopak pojistku na udržení ligy měl na kopačce hostující Lingr, jehož střela jen těsně minula domácí branku. Slezany to však moc mrzet nemuselo, skóre už udrželi a mohli slavit záchranu.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Jihlavy): "Nebudu hodnotit výkon mužstva a jeho chyby. Hráčům musím poděkovat za celé jaro a za 180 minut zbytečné práce proti Karviné a boj proti čtrnácti. Jako trenérský nýmand říkám, že jsem na kluky hrdý. Jsem zklamaný, cloumají ve mně emoce. Nebyli jsme horším klubem a myslím si, že každý rok to bude stejné. Beru to jako zkušenost, jako špatnou zkušenost. Mám být konkrétní? Posuzování faulů, ofsajdů, dvě neodpískaná vyloučení hráčů hostí. Ano, byli jsme podráždění, existuje nějaký etický kodex, ale tohle je nerespektování jeden druhého. Pak přijdu do šatny a kluci brečí. Mám říkat, že se o to porveme příští rok? Tak jo, porveme. To je z mé strany všechno. Jestli zůstávám? Těžká otázka. Smlouvu mám a záleží na vedení, teď jsem zklamaný."

František Straka (trenér Karviné): "Dnes jsme nehráli to, co jsme měli, museli jsme si to v poločase vyříkat. Střídali jsme dobré fáze i horší a nakonec jsme dokázali srdíčkem a bojovností ligu udržet. Přišel jsem s tím, abych dostal tým do baráže a pak ligu zachránil. To se povedlo. Hrát o titul nebo o sestup je psychicky podobné, velmi náročné a já jsem rád, že jsme to zvládli. Jihlava byla důstojným soupeřem, ligu by si zasloužila. Kdyby dal Zoubele na 2:0, tak bych tady neseděl v takové euforii a v košili polité šampaňským. Jestli budu v Karviné pokračovat? Nevím, v dalších dnech si sedneme a uvidíme."

Příbram remizovala s Brnem 0:0 a udržela se v první lize

Fotbalisté Příbrami hráli v domácí odvetě baráže s Brnem bez branek a po středeční remíze 3:3 na hřišti Zbrojovky se udrželi v první lize. Čtrnáctý celek nejvyšší soutěže uspěl proti třetímu týmu druhé ligy díky vyšší počtu branek vstřelených venku. Příbram čeká druhá sezona mezi elitou po sobě, Brno si naopak podruhé za sebou zahraje o soutěž níž.

Na rozdíl od prvního poločasu v Brně, který skončil 2:2, nabídlo úvodní dějství odvety v Příbrami jen minimum šancí. Domácí měli navrch, ani jednu ze tří možností ale neproměnili.

První střela přišla až ve 29. minutě. Domácí záložník Polidar napřáhl zpoza vápna, ale minul branku. O čtyři minuty později si brněnský gólman Floder poradil s přímým kopem Rezka, který zamířil doprostřed. V závěru poločasu vyrazil Floder Květovu přízemní střelu z dálky na roh.

Brno se začalo tlačit dopředu až po změně stran, stoprocentní šanci si však vytvořit nedokázalo. Hned v úvodu druhého poločasu vystřelil hostující Štepanovský z hranice vápna, mířil však mimo.

Po hodině hry přilétla na trávník ze zaplněného hostujícího "kotle" i přes varování pořadatele pyrotechnika a hra byla na chvíli přerušena. V 65. minutě si nejlepší střelec Zbrojovky Magera zpracoval míč a pohotově zakončil, gólman Kočí však nemusel zasahovat.

V 70. minutě musel být zápas znovu přerušen kvůli světlicím, které z hostujícího sektoru přilétly na trávník. Brněnští hráči Šumbera s Eismannem postupně zamířili ke "kotli" a žádali fanoušky, aby se uklidnili.

Brňané se tlačili za vítězným gólem, ale v koncovce se jim nevedlo. V 83. minutě hlavičkoval hostující Zinkl po rohovém kopu pouze do náruče Kočího a poté Růsek v dobré pozici pálil vedle. Po závěrečném hvizdu rozhodčího došlo ke strkanici mezi hráči.

Po utkání ukončil profesionální kariéru domácí záložník Rudolf Skácel. Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 však do hry nezasáhl a zůstal jen na lavičce.

Baráž o účast v první fotbalové lize - odvetné utkání:

Vysočina Jihlava - MFK Karviná 1:1 (1:0)

Branky: 14. Zoubele - 70. Faško. Rozhodčí: Nenadál - Kubr, Flimmel. ŽK: Klíma, Vejmola - Pastornický, Bukata, Krivák, Smrž, Dramé, Wágner. Diváci: 3150. První zápas: 1:2, udržela se Karviná.

Sestavy:

Jihlava: Vejmola - Breda, Chlumecký, Tijani, Novotný - Vaculík (78. Jawo) - Petr (73. Preisler), Šulc, Zoubele, Javůrek (85. Vedral) - Klíma. Trenér: Kučera.

Karviná: Pastornický - Putyera, Krivák, Rundič, Čolič - Smrž, Bukata (60. Faško) - Lingr (88. Dramé), Budínský, Guba (66. Ba Loua) - Wágner. Trenér: Straka.

1. FK Příbram - Zbrojovka Brno 0:0

Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Myška. ŽK: Květ, Kočí - Šumbera, Magera, Eismann. První zápas 3:3, udržela se Příbram.

Sestavy:

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Květ (69. Jablonský), Soldát - Polidar (74. Keita), Rezek, Matoušek (90.+2 Chaluš) - Fantiš. Trenér: Nádvorník.

Brno: Floder - Sukup, Šural, Kryštůfek, Eismann - Štepanovský (83. Zikl), Bariš, Růsek, Šumbera (78. Vintr) - Škoda (30. Přichystal) - Magera. Trenér: Šustr.