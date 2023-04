Záchranné složky v tramvajovém tunelu v Brně nacvičovaly zásah při požáru

Brno - Záchranné složky v budovaném tramvajovém tunelu v brněnské Žabovřeské ulici nacvičovaly zásah při požáru tramvaje. Jedním z cílů cvičení bylo to, aby si zásah v tunelu záchranáři "osahali" a byli připraveni na případný ostrý zásah v něm. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

V tunelu se fiktivně rozhořela tramvajová soustava, místo bylo i zakouřené. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu, zasahovalo jich asi 50. "Simuloval se zásah při požáru tramvajové soupravy, na místě bylo i deset zraněných, které bylo třeba transportovat z tubusu. Zranění skončili v péči záchranné služby," popsal mluvčí.

Jedním z cílů obdobných cvičení je podle něj připravit se na možnost, že by byl někdy zapotřebí ostrý zásah. Dalším cílem je prověřit součinnost s ostatními zasahujícími složkami. "Potřebujeme si ověřit, jak by se v reálu postupovalo. My máme nějaké postupy na tunely dané, ale je potřeba si to na místě vyzkoušet," řekl mluvčí.

Před necelým půl rokem se obdobné cvičení takto uskutečnilo v tehdy novém tramvajovém tunelu ze Starého Lískovce k bohunické nemocnici. I tehdy na místě zasahovalo zhruba 50 hasičů.