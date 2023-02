Záchranná mise v Turecku byla velmi náročná, říká orlickoústecký kynolog

Pardubice - Orlickoústecký kynolog David Hynek se svým psem Darrenem má za sebou dvě velké zahraniční záchranné akce. Byl v roce 2020 v Libanonu, kde v Bejrútu vybuchlo přístaviště, a teď se vrátil z Turecka. Ničivé zemětřesení tam má desítky tisíc obětí. Druhá záchranná mise pro něj byla náročnější. Řekl to dnes novinářům. S českými týmy byl v zahraničí 11 dní.

"Nasazení bylo v Turecku výrazně složitější, náročnější po fyzické i psychické stránce. V Bejrútu jsme prohledávali nízké budovy, jednoduché na prohledávání. Byly nebezpečné v tom, že to byly plechové haly, kde hrozilo pořezání od plechů, popálení tlapek od horké země. V Turecku jsme prohledávali sedmi- osmipatrové budovy, které se sesunuly do deseti metrů hromady suti. Psi museli prolézat do všech možných skulin, museli vylézt na nejvyšší místa, aby mohli cítit osobu," řekl Hynek, který pracuje jako hasič Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Darren je sedmiletý ohař ve velmi dobré kondici. Je vycvičený na to hledat v sutinách živé lidi. Pravidelně trénuje. Rychle se naučil najít i zemřelé. "Musíme znát chování psa. Pes dohledá místo nejintenzivnějšího pachu a označí místo štěkotem," řekl Hynek.

Týmy kynologů se psy dalším záchranářům vytipovával místa, kde by mohli být zavalení lidé, a sám dál prohledával sutiny. Vyhrabat oběti i přeživší trvalo často desítky hodin. "Jakákoliv informace, že jsme nalezli nebo pomohli nalézt jakoukoliv živou osobu, byla pro celý tým povzbuzující," řekl Hynek. České týmy vyprostily 78 těl a našly tři živé lidi, dodal Hynek.

Zemětřesení postihlo jihovýchod Turecka a severozápad sousední Sýrie v pondělí 6. února. Počet obětí zemětřesení je kolem 47.000. Neštěstí si vyžádalo i rozsáhlé materiální škody. Na záchranných operacích v Turecku se podílely mezinárodní týmy. Čeští záchranáři působili v tureckém městě Adiyaman, vrátili se v pátek 17. února. "Oficiální povolání na misi jsem měl v pondělí 6. února kolem desáté dopoledne, do dvou hodin jsem se musel dostavit do Ostravy. Základní vybavení a zavazadlo mám předbalené," řekl Hynek.