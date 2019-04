Praha - Zachránkyni židovských dětí a dalších několika tisíc lidí Britce Doreen Warrinerové byla na hotelu Alcron v Praze 1 odhalena pamětní deska. S Nicholasem Wintonem a dalšími vytvořila síť, která v roce 1939 organizovala transporty lidí ohrožených nacistickým režimem do Velké Británie. Pamětní desku odhalil ministr zahraniční věcí Tomáš Petříček (ČSSD) se synovcem Warrinerové Henry Warrinerem a britským velvyslancem Nicholasem Archerem. Autorem pamětní desky je architekt a herec David Vávra.

"Tady si připomínáme příběh a odvahu paní Doreen Warrinerové, která zde v tomto hotelu pomáhala těmto dětem a organizovala jejich odjezd do Velké Británie. (...) Věřím, že touto pamětní deskou si připomeneme lidskost, odvahu, solidaritu všech lidí, kteří pomáhali v době, kdy to někteří z našich spoluobčanů potřebovali," řekl Petříček.

Odhalení pamětní desky, která vyobrazila tvář v souvislosti s pomocí uprchlíkům doposud opomíjené Warrinerové, se zúčastnily děti, které našly před vypuknutím druhé světové války nový domov v Británii, i potomci těch, kteří je přijali do své rodiny.

"Ta připomínka směřuje především na to, že ta záchrana by neproběhla, pokud by právě desítky stovky lidí se do ní nezapojily. To, že široká britská společnost projevila lidskost a sounáležitost s lidmi, kteří utíkali před pronásledováním (...), je něco, co si můžeme připomínat dodnes," dodal Petříček. S potomky organizátorů záchranné mise i britských rodin, které uprchlíkům pomohli, a zachráněnými dětmi se setká také v úterý.

Skupina, ve které byli kromě Warrinerové a Wintona také Marie Schmolková, Trevor Chadwick, Beatrice Wellingtonová nebo Bill Barazetti, vypravila z Prahy transporty 669 převážně židovských dětí, o kterých se mluví zejména v souvislosti s Wintonem, a dalších tisíců lidí, kteří byli nejvíce ohroženi nacisty. Byli mezi nimi například rodiny Hitlerových oponentů.

Warrinerová přijela do Československa v říjnu 1938, tedy krátce po podpisu mnichovské dohody. Nejprve chtěla lidem, kteří byli po zabrání Sudet v září nuceni odejít do provizorních táborů, kupovat jídlo a přikrývky. Zjistila však, že tato pomoc nestačí. Začala proto sestavovat seznamy těch, kdo musejí odejít do bezpečí.

V prosinci 1938 začala pracovat v Britském výboru pro uprchlíky z Československa (BCRC), navázala spolupráci s diplomaty z britského velvyslanectví v Praze, kteří předkládali seznamy uprchlíků vládním úřadům v Londýně. Pro nejvíce potřebné sháněla britská víza a polská tranzitní víza. Později jezdily vlaky s uprchlíky do Polska, odkud pokračovali dál letecky nebo na lodi.

V roce 1941 byl Warrinerové udělen Řád britského impéria (OBE). Po válce se vrátila k akademické dráze, stala se profesorkou na Londýnské univerzitě, kde působila v oddělení slovanských studií. Doreen Agnes Rosemary Julia Warrinerová zemřela 17. prosince 1972 na infarkt. Paměti její pražské zimy 1938/1939 byly publikovány posmrtně v roce 1984.