Zachráněná vápenka v Krušných horách je novým cílem turistů

Loučná pod Klínovcem (Chomutovsko) - Zachráněná historická vápenka v Krušných horách je novou zastávkou na naučné cestě z Loučné pod Klínovcem. Do severní věže mohou turisté vstoupit po kamenném chodníků, do nitra jižní se budou moci podívat v srpnu s průvodcem. ČTK to řekl lesní správce Stanislav Liška.

Vápenka je nejvýznamnějším dochovaným dokladem těžby a zpracování vápnitých hornin pro výrobu vápna v české části Krušných hor. Jde o nejstarší vápenku svého druhu v České republice. Původního objekt nechal postavit před polovinou 19. století majitel zdejšího panství hrabě Buquoy, svému účelu sloužil až do poloviny 20. let 20. století.

Z původní stavby se dochovaly dvě šachtové pece a zbytky dalších budov. Za vápenkou se nachází lom, ve kterém se vápenec dobýval. "Vápno se pálilo a používalo dále hlavně ve stavebnictví, v železárnách v nedaleké Kovářské nebo jako hnojivo v zemědělství," uvedl Liška. Vápenka podle historických dokumentů zpracovala 1,5 milionu tun vápna.

V roce 1958 byla vápenka zapsána jako technická památka, jako kulturní památka o pět roků později. Léta pak chátrala a v roce 2004 se jedna z pecí zřítila. "Dlouho se nevědělo, komu vlastně patří. Pomohl až nový občanský zákoník, který říká, koho je pozemek, toho je stavba na něm. Tak vznikl projekt obnovy, jehož realizace trvala dva roky," uvedl Liška.

Statici zajistili obě věže, nad jižní je strop, aby do objektu nezatékalo. Opravené jsou klenby a pece. Vápenku nově lemuje kamenný chodník. Vše o historii i rekonstrukci se návštěvníci dozvědí z informačních tabulí umístěných v areálu, kde jsou také dva nové přístřešky. Náklady na opravu činily 6,1 milionu korun. Vše Lesy ČR zaplatily z vlastních zdrojů.

Turisté se k vápence dostanou z Kovářské nebo z Loučné. Právě tam si budou moci dohodnout návštěvu památky s průvodcem. "Prohlídky budou možné s průvodcem zřejmě od poloviny srpna," uvedl Liška. Už nyní se u objektu zastavují pěší i cyklisté. Právě těch v poslední době i v Krušných horách díky rozšíření elektrokol výrazně přibývá.