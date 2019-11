Zachránce Filippi: Dva body s mistry světa jsou parádní

Helsinky - Brankou 69 sekund před koncem třetí třetiny vynutil útočník Tomáš Filippi prodloužení v duelu Euro Hockey Tour v Helsinkách proti domácímu Finsku. Pomohl k výhře 3:2 po samostatných nájezdech, díky které mají čeští hokejisté šanci podruhé v historii po úspěchu z roku 2012 ovládnout turnaj Karjala.

"Myslím, že dva body jsou parádní. Finové měli v sestavě hromadu hráčů ze zlatého mistrovství světa. Pro nás bylo důležité, že jsme se dokázali vrátit do zápasu. A ještě jsme to dokázali uhrát," řekl Filippi, který se dostal v 59. minutě za obranu Finů a přesnou střelou do levého horního rohu branky Jussiho Olkinuory vyrovnal.

"U jejich střídačky tam bylo hodně soubojů o puk. Šlo to na našeho beka (Andreje Šustra), otočili jsme hru. Myslím, že jejich obránce šel střídat, což byla asi malinko chyba. Tomáš Zohorna mě krásně našel. Skákal mi tam puk, já se snažil, abych trefil bránu. Naštěstí se to povedlo," popsal svůj gól.

Vítězství podle Filippiho bylo zasloužené. "Troufnu si tvrdit, že při hře pět na pět jsme byli lepší. Trošku nás brzdila naše oslabení, ale zaplaťpánbůh jsme to ubránili a bereme dva body," podotkl Filippi. "Chtěli jsme vyhrát, bylo jedno jak. A našli jsme si cestu. Dva body samozřejmě bereme," dodal liberecký útočník.

S mladíky Michalem Kovařčíkem a Ondřejem Beránkem odehráli výborný zápas a předvedli několik pěkných akcí. "Kluci hráli dobře. V extralize lítají nahoru a dolů. Jsou neskutečně rychlí, vybojují spoustu puků. Hrálo se mi s nimi dobře," řekl Filippi.

Kolik sil zbylo mužstvu na brzký nedělní zápas s Ruskem? "Oni skončili chvilku před námi, nemyslím si, že by to byl nějaký velký rozdíl. Všichni jsme schopní zregenerovat, máme na to půlku dne. Myslím, že to bude v pohodě," prohlásil Filippi.

S Rusy očekává vyhrocený zápas. "Proti Rusákům je to vždycky takové speciální, to všichni v Česku víme. Nikdo s Ruskem nechce prohrát. Musíme se dobře připravit a zvítězit. Je to pro nás obrovská motivace vyhrát celý turnaj. Bylo by to parádní, ale to je ještě hodně daleko," řekl Filippi.