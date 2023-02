Záchranářům v Antakyi komplikuje práci rabování i nedostatek funkčních toalet

Ankara - Dobrovolníkům, kteří se snaží hledat přeživší v zemětřesením zasaženém tureckém městě Antakya, komplikuje práci rabování, ale třeba také nedostatek funkčních toalet. Napsala to dnes agentura Reuters, která cituje několik záchranářů.

Šestadvacetiletý Mehmet Bok, jenž se v Antakyi snaží najít ve zřícené budově kolegu, agentuře řekl, že rabování viděl v prvních dnech po ničivém zemětřesení, než na pár dní odjel na venkov. Lidé rozbíjeli okna obchodů a aut, popsal muž, který se pak do města a ke své snaze najít kolegu vrátil.

Rabování v Antakyi viděla také záchranářka Gizem. "Nemůžeme příliš zasahovat, protože většina rabujících má u sebe nože. Dnes chytili jednoho rabujícího, lidé ho pronásledovali," řekla žena, která pochází z provincie Sanliurfa.

Ve městě je přitom podle Reuters zvýšený počet policistů a vojáků, kteří řídí dopravu, pomáhají záchranářům a rozdávají jídlo.

Gizem popsala Antakyi jako místo smrti a zkázy. "Nemohli jsme zadržet slzy," popsala své pocity, které měla po příjezdu do města před čtyřmi dny. "Pokud tady lidé nezemřou pod troskami, zemřou na zranění, a pokud ne, zemřou na infekci. Není tady žádná toaleta. Je to velký problém," řekla a dodala, že ve městě není dost pytlů na mrtvoly.

"Těla jsou všude po ulicích a jsou na nich jen deky," popsala. Obyvatelé města přitom podle Reuters nosí roušky, aby tolik necítili pach smrti.

Na nedostatečný počet funkčních toalet si stěžují i další dobrovolníci. "Myslím, že právě teď jsou nejvíce potřeba hygienické prostředky. Máme problémy se záchody, bojím se, že se rozšíří nějaká nemoc," řekl muž, který odmítl uvést své jméno a který přijel z Antalye, aby pomohl při záchranných operacích.

U provizorních mobilních záchodů se stály dlouhé fronty, ale mnoho lidí se svěřilo, že si prostě hledají skryté místo, což vede ke stížnostem na puch, popisuje Reuters.

Bezpečnost v oblasti zasažené zemětřesením se dostala do centra pozornosti poté, co tam dnes rakouská armáda a německé záchranné organizace pozastavily práce. Zdůvodnily to "stále obtížnější bezpečnostní situací" a obavami o bezpečnost záchranářů. Příslušníci rakouské specializované jednotky mezitím podle agentury APA odpoledne záchranné práce zčásti obnovili. Chrání je turecká armáda.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes uvedl, že vláda podnikne rázné kroky proti lidem, kteří se podílejí na rabování a dalších zločinech v místech, která tento týden postihlo v Turecku ničivé zemětřesení. Erdogan a turecké úřady čelí v posledních dnech opakovaně kritice za nedostatečně rychlou a kvalitní pomoc.