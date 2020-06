Záchranářský souboj Opavy s Příbramí skončil bez branek

Opava - Fotbalisté Příbrami ve třetím kole nadstavby o záchranu remizovali bez branek v Opavě. Středočeši mají na posledním místě, které znamená přímý sestup, stejně 25 bodů jako jejich dnešní soupeř na páté příčce. Od čtvrté Karviné dělí oba celky dva body.

"Nechci říct, že jsem spokojený, ale jak všichni říkáme: Žijeme. Kdybychom tady prohráli, je pravděpodobně konec," prohlásil asistent trenéra Příbrami Pavel Horváth. "Jsme stále ve hře. Dokud to půjde, budeme bojovat. Zbraně neskládáme," dodal.

"Je to pro nás stoprocentní ztráta. Když to rozdělím, v první půli jsme hráli hrozně nervózně. Nakopávali jsme balony, což nechceme. Je vidět, že to bude trvat déle. Samozřejmě, hrajeme o záchranu a hlava pracuje. Čekal jsem, že se uvolníme více. Musíme pracovat dál," uvedl asistent opavského trenéra Radoslav Kováč.

Opava začala aktivně a do první slibné šance se dostal Řezníček, ale s jeho přízemní střelou si ovšem devatenáctiletý brankář Melichar poradil. Průběh prvního poločas byl vyrovnaný, hra však byla rozkouskována fauly na obou stranách. Další zajímavá šance přišla až v závěru první půle, ale domácí gólman Fendrich si se střelou Zorvana poradil.

Krátce po změně stran musel Melichar z brány poté, co Fendrich dlouhým výkopem vysunul Juřenu, kterého příbramský gólman poslal k zemi. Domácí se dožadovali faulu, ale rozhodčí Zelinka zůstal klidný. Po hodině hry si Slezané po dlouhém obléhání příbramské brány vytvořili solidní příležitost, jenže Souček po centru Texla hlavičkoval těsně vedle levé tyče.

Opavští v závěru ukázali také dalekonosné pokusy. Jedovatou střelu Součka vyrazil na poslední chvíli Melichar a následná rána Zavadila skončila vysoko nad břevnem. Blízko gólu byl vzápětí i střídající Dedič, jehož ránu z otočky zlikvidoval Melichar koleny.

"Příbram nám neutekla a trochu jsme se přiblížili Karviné, která prohrála. Ale jak říkám, teď nás čekají dva zápasy, které opět musíme zvládnout. Je to pořád dokola. Teď máme doma Olomouc, a pokud to nezvládneme za tři body, bude situace hodně vážná," uvedl Fendrich.

"Bod pro nás není úplně plusový, ale Opava nám neutekla. Ostatní výsledky nám nahrály, takže jsme pořád ve hře. Chtěli jsme vyhrát, ale bod musíme brát a v dalších zápasech pro to musíme udělat ještě víc. Od toho se teď můžeme odpíchnout, doma snad udržet nulu a aspoň jeden gól dát," řekl Zorvan.

Hlasy po utkání:

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Je to pro nás stoprocentní ztráta. Když to rozdělím, v první půli jsme hráli hrozně nervózně. Nakopávali jsme balony, což nechceme. Je vidět, že to bude trvat déle. Musíme tomu dát tvar, dát balon na zem. Vzadu nemáme odvahu. První půle byla slabší, ve druhé už to bylo lepší. Dostali jsme se do několika šancí, měli jsme centry, ale čekal jsem od nás víc. Málo se cpeme do vápna Samozřejmě, hrajeme o záchranu a hlava pracuje. Čekal jsem, že se uvolníme více. Musíme pracovat dál."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Podali jsme statečný výkon v těžkém zápase, kdy jsme proti sobě měli Opavu, která hraje dobře a v jejím domácím prostředí to pro soupeře není jednoduché, ale zvládli jsme to. Nechci říct, že jsem spokojený, ale jak všichni říkáme: Žijeme. Kdybychom tady prohráli, je pravděpodobně konec. Jsme stále ve hře. Dokud to půjde, budeme bojovat. Zbraně neskládáme."

SFC Opava - 1. FK Příbram 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Podaný - Marek (video). ŽK: Hošek, Hrabina, Slepička - Soldát, Polidar, Rezek, Melichar. Diváci: 1693 (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Opava: Fendrich - Harazim (54. Sus), Hrabina, Hošek (37. Hnaníček), Žídek, Helešic (77. Zapalač) - Souček, Zavadil, Řezníček (54. Texl) - Dordič (77. Dedič), Juřena. Trenér: Skácel.

Příbram: Melichar - Kvída (78. Antwi), Kingue, Kleščík, Cmiljanovič - Polidar (29. Škoda), Tregler, Soldát (63. Pazdera), Rezek, Zorvan - Pinc (63. Slepička). Trenér: Čuhel.