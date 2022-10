Záchranáři varovali před předměty v autech, při nehodě mohou i smrtelně zranit

Praha - Pražská záchranná služba během letošních deseti měsíců zasahovala u více než 1800 dopravních nehod, za celý loňský rok měli její záchranáři a lékaři na 2000 takových výjezdů. V tiskové zprávě to dnes sdělila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová a varovala v této souvislosti před volně položenými předměty v autě, které mohou při nehodách způsobit úraz nebo i smrt. Jako příklad uvedla nehodu, při které řidiče smrtelně zranilo nářadí, které měl v kufru auta.

"Před časem zasahovali pražští záchranáři u dopravní nehody, kdy se srazily tři za sebou jedoucí vozy. Řidič prostředního automobilu měl v kufru volně ležící nářadí. Při nárazu se nářadí vymrštilo do přední části vozidla a hever udeřil řidiče do hlavy tak silně, že mu způsobil vážný úraz, kvůli kterému i přes poskytnutou péči zemřel," popsala nehodu Poštová s tím, že šlo přitom o nehodu, při které by řidič jinak utrpěl s největší pravděpodobností jen lehká zranění.

Předměty volně uložené v autě, jako je nářadí, kufry, lékárnička, lyže, lahve s nápoji či různé krabice, mohou podle mluvčí při nehodě zranit nejen posádku, ale i kolemjdoucí. Následky bývají vážné podle toho, jaká je rychlost auta při nárazu a jak je těžká převážená věc. Například 1,5litrová lahev vody se bude při nárazu auta v rychlosti 50 kilometrů v hodině chovat, jako by vážila přes 20 kilogramů. Při rychlosti 90 kilometrů v hodině to bude téměř 40 kilogramů, zdůraznila mluvčí.

Položené předměty v autě podle ní ale nemusí být jedinou příčinou zranění při nehodě. Způsobit je mohou i špatně nastavené hlavové opěrky. "Při nárazu jde tělo člověka ve voze zpravidla nejprve dopředu, kde pomůže airbag, ale poté následuje prudký pohyb směrem dozadu a mírně vzhůru. Pokud jsou hlavové opěrky špatně nastavené, mohou zapříčinit i smrtelná zranění krční páteře a míchy," dodala mluvčí s tím, že vrchní část opěrky by měla být minimálně souběžně nebo optimálně o tři až pět centimetrů výš než temeno hlavy cestujících v autě. Opěrka podle ní nesmí být ani příliš daleko od hlavy.