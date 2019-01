Červená Voda (Orlickoústecko) - Záchrana lidí na lanovce v Červené Vodě na Orlickoústecku potrvá přibližně do 16:30. Záchranáři sundali dolů desítku lidí, uvízlo jich tam 71 včetně dětí. Hodinu po poledni spadl na lanovku strom. Záchranná akce začala kolem 14:00. Normy nařizují, že lidé by měli být evakuováni do dvou hodin od zastavení lanovky, řekl ČTK náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar.

"Všechno je v pořádku, na místě není panika. Podle našich informací jde o vyhřívanou lanovku, nemáme žádné informace o zranění," řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Ve skiareálu Buková hora jsou pozemní posádky hasičů, další složky IZS a horští záchranáři. Na místě přiletěly i dva vrtulníky. "Při zásahu na lanovce ve zmrzlém prostředí jde o minuty. Největší problém je čas. Lidé budou postupně promrzlí. Záchrana tedy nebude končit tím, že lyžaře spustíme z lanovky na zem," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Provozovatel areálu nabídne evakuovaným lyžařům čaj, případně i něco malého k jídlu. Zprovoznění lanovky se možná ještě v pátek nepodaří. Informace areál zveřejní na facebooku a svých webových stránkách.