Záchranáři po zemětřesení na Haiti bojují s časem, blíží se tropická bouře

Port-au-Prince - Na Haiti pokračovali dnes záchranáři v prohledávání trosek po sobotním silném zemětřesení, které na jihozápadě země zničilo tisíce domů, včetně kostelů či škol. Úřady zatím hlásí 1297 mrtvých a přes 5700 zraněných. Záchranáři i dobrovolníci vedou závod s časem, protože na Haiti se blíží tropická bouře Grace, která má přinést vydatné srážky i silný vítr.

Nemocnice v nejpostiženější oblasti v jihozápadním cípu země jsou přeplněné a lidé čekají v jejich okolí na lavičkách i na matracích, než se uvolní lůžko či než budou převezeni do jiného zařízení k vyšetření či operaci. Do města Les Cayes přijíždějí pomoci zdravotníci z dalších regionů. Také americká armáda poslala tým a čtyři vrtulníky, které do Port-au-Prince převážejí těžce zraněné a zpátky na jihozápad vozí lékaře.

Kromě nedostatku zdravotníků či zdravotnického materiálu je problémem i doprava humanitární pomoci. Premiér Ariel Henry, který vede zemi po zatím neobjasněné červencové vraždě prezidenta Jovenela Moïseho podle deníku El País na tiskové konferenci přiznal, že vláda má "problém v Martissantu", kudy vede silnice z Port-au-Prince do postižených oblastí. Předměstí metropole Martissant totiž ovládají ozbrojené gangy. Premiér ujistil, že tam vláda poslala armádu a policisty. Agentura AP s odvoláním na Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) uvedla, že ozbrojenci nechají projet dva humanitární konvoje denně.

Jedenáctimilionové Haiti je nejchudší americkou zemí a řadu let se potýká s ekonomickou krizí, politickou nestabilitou i násilím ozbrojených gangů. V zemi je nedostatek všeho, potravin i léků. "V podstatě potřebují úplně všechno," citovala agentura AP pediatra Inoberta Pierra z neziskové organizace Health Equity International. "Mnozí pacienti mají otevřené rány, které nebyly ošetřeny sterilními nástroji," uvedl Pierre po návštěvě dvou nemocnic v Les Cayes. "Očekáváme hodně infekcí," dodal. V zemi je též vysoké procento podvýživy mezi dětmi a proti covidu-19 dostalo Haiti jen asi půl milionů vakcín.

Sobotní otřesy o síle 7,2 stupně zničily podle místních úřadů přes 7000 domů a dalších nejméně 5000 budov poškodily. Na 30.000 rodin zůstalo bez střechy nad hlavou. Poškozeny byly i školy či kostely, které by jinak mohly poskytnout lidem bez přístřeší útočiště. Mnozí ale přespávají na ulici i dobrovolně, protože se bojí dalších otřesů. "Lidé se bojí vrátit domů, ale tuto noc bude pršet," citovala místního lékaře Micheleta Pauruse agentura AFP.

Pomoc Haiti nabídl už v sobotu americký prezident Joe Biden, který koordinací pověřil agenturu USAID. Záchranáře, jídlo či zdravotnický materiál nabídly mimo jiné Mexiko, Peru, Argentina, Ekvádor, Chile či Venezuela. Také Dominikánská republika, která leží na stejném karibském ostrově jako Haiti, poslala potraviny a zdravotníky a s ošetřováním zraněných pomáhá i na 250 kubánských lékařů.

Případné zapojení České republiky do pomoci na Haiti má řešit ministerstvo zahraničí v úterý. Haitská strana ale Česko zatím o pomoc nepožádala.

Solidaritu s Haiti v neděli vyjádřil i papež František, který vyzval mezinárodní společenství k pomoci této chudé zemi, kterou v posledních letech postihla řada přírodních katastrof. V roce 2016 to byl hurikán Matthew, který způsobil smrt více než 800 obyvatel a poškodil desítky tisíc domů. Humanitární katastrofu vyvolalo na Haiti zemětřesení z roku 2010, při němž zemřelo na 300.000 lidí a po němž zůstalo na 1,5 milionu lidí bez střechy nad hlavou.

V sobotu zemětřesení udeřilo kolem 08:30 místního času (14:30 SELČ), ohnisko bylo v hloubce asi deseti kilometrů a epicentrum poblíž města Les Cayes, asi 150 kilometrů západně od metropole Port-au-Prince.