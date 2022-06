Záchranáři našli pátou oběť pátečního železničního neštěstí v Bavorsku

Mnichov - Den po železničním neštěstí v bavorském Garmisch-Partenkirchenu našli záchranáři další mrtvé tělo. Počet obětí vykolejení regionálního vlaku se tak zvýšil na pět, informovala agentura DPA. Záchranné a vyprošťovací práce po páteční nehodě pokračují, a úřady předem upozorňovaly, že není vyloučeno, že počet obětí ještě nemusí být konečný. Příčina neštěstí je nadále nejasná.

Úřady upozorňují, že sedm lidí je stále pohřešováno a vyprošťování je obtížné. Je ovšem možné, že nezvěstní jsou mezi více než 40 zraněnými. Zranění nejméně tří osob jsou hodnocena jako těžká. Jedna z pěti obětí zemřela v pátek až při převozu do nemocnice.

Podle policie bylo dnes pod troskami nalezeno mrtvé tělo muže. Ostatní čtyři oběti jsou dospělé ženy.

Odstraňování následků neštěstí je podle DPA komplikované; selhaly dva pokusy o nadzdvižení vagonů. Nejdříve bylo třeba vyzvednout jeden z převrácených a zaklíněných vozů. Poté, co se to podařilo, záchranáři nepředpokládají, že najdou další oběti, podle policie to však nelze vyloučit.

O příčině nehody stále nejsou žádné nové informace. Strojvůdce byl vyslechnut, ale policie dosud nesdělila, co řekl.

Několik vagonů vlaku směřujícího do Mnichova vykolejilo v pátek kolem poledne. Některé vozy se převrátily, sklouzly po náspu a zůstaly ležet hned vedle souběžné silnice. V soupravě cestovalo přibližně 140 lidí.