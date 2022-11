Záchranáři na ostrově Ischia našli osmou oběť sesuvů, pátrání pokračuje

Casamicciola (Itálie) - Záchranáři na italském ostrově Ischia dnes našli osmou oběť sobotních sesuvů půdy. Podle úřadů se jedná o patnáctiletého chlapce, jehož mladší sourozenec byl potvrzen jako mrtvý již o víkendu. Při sesuvu půdy zemřelo i třítýdenní miminko. Po dalších pěti pohřešovaných záchranáři stále pátrají. Odstraňování nánosů bahna a trosek je boj s časem, naděje na nalezení živých rychle klesá, uvedla agentura ANSA.

Prudké deště v sobotu ráno vyvolaly na Ischii sesuvy půdy. Proud bahna smetl v obci Casamicciola deset domů, v moři pak skončily desítky zaparkovaných aut a mikrobusů. Italská vláda v regionu vyhlásila na rok nouzový stav a uvolnila první část okamžité pomoci ve výši dvou milionů eur (49 milionů korun).

Na ostrově působí 160 hasičů se 70 vozidly, kteří přijeli z jiných částí Itálie. Při pátrání po pohřešovaných pomáhají také psovodi nebo týmy s bezpilotními letouny. Potápěči se sonarem prohledávají mořské dno poblíž přístavu.

Ulice obce Casamicciola na severu ostrova pokrylo asi 20 centimetrů bahna, které zasychá. Hasiči pokračují v kopání, aby umožnili přístup k zavaleným domům. Dobrovolníci pomáhají s uklízením. Dnes se podařilo z trosek dostat ven malého psa, který uvázl v jednom z převrácených automobilů, napsala agentura AP.

Lidé z asi třiceti poškozených domů v doprovodu hasičů ve svých příbytcích hledají osobní věci. Hasiče čeká také odklízení vraků aut zaplavených bahnem. Přes 200 obyvatel města z celkového počtu 8300 se ocitlo bez střechy nad hlavou, uvedly místní úřady.

"Šlo to dolů údolím, bralo to s sebou třicet i čtyřicet let staré stromy," popsal jeden z místních obyvatel Parisio Jacono. Ve městě "to srovnalo se zemí všechny zahrady a vinice" a pohnulo to i obřími kameny.

Ischia je největším ostrovem v Neapolském zálivu. Na sopečném ostrově o rozloze 46 kilometrů čtverečních žije celoročně zhruba 63.000 lidí, v létě jich tam je více než 200.000.