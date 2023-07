Záchranáři evakuovali z hřebene v Tatrách dvě Češky, skončily v nemocnici

Poprad (Slovensko) - Dvojici českých horolezkyň museli v pátek letecky evakuovat slovenští horští záchranáři poté, co se ženy dostaly do problémů při pohybu mimo značené trasy ve Vysokých Tatrách. Oznámila to Horská záchranná služba (HZS), která se zásahu účastnila. Češky po transportu vrtulníkem skončily v nemocnici, podrobnosti o jejich zdravotním stavu tisková zpráva neuvádí.

Horolezkyně uvázly na Karbunkulovém hřebenu, který se tyčí nad Zeleným plesem nedaleko Lomnického štítu. Podle HZS pravděpodobně první z dvojice při pohybu po skalách uklouzla a strhla partnerku navázanou na laně. Na pomoc jim přiletěl vrtulník záchranářů z Popradu i se dvěma členy horské služby.

"Záchranáři HZS byli na místo vysazeni pomocí palubního navijáku vrtulníku a stejným způsobem byli záchranáři i s horolezkyněmi postupně evakuováni z hřebene," uvádí tiskové prohlášení. Přiložené fotografie a videa ukazují akci v drsném horském terénu, přičemž není zcela jasné, jaké na místě panovaly povětrnostní podmínky.

Evakuace zahrnovala mezipřistání u Chaty při Zeleném plese, kde byly ženy ošetřeny, načež byly ze Starého Smokovce odvezeny do nemocnice.