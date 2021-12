Záchranáři cvičili na nové D11 z H. Králové k Jaroměři zásah u dopravní nehody

Hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři cvičili 8. prosince 2021 na již téměř hotové dálnici D11 z Hradce Králové do Jaroměře zásah u dopravní nehody. Cílem cvičení bylo ověřit dojezdové časy z jednotlivých základen a dostupnost jednotlivých úseků nové dálnice.

Hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři cvičili 8. prosince 2021 na již téměř hotové dálnici D11 z Hradce Králové do Jaroměře zásah u dopravní nehody. Cílem cvičení bylo ověřit dojezdové časy z jednotlivých základen a dostupnost jednotlivých úseků nové dálnice. ČTK/Taneček David

Jaroměř (Náchodsko) - Hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři cvičili dnes dopoledne na téměř hotové dálnici D11 z Hradce Králové do Jaroměře zásah u dopravní nehody. Cílem cvičení bylo ověřit dojezdové časy z jednotlivých základen a dostupnost jednotlivých úseků nové dálnice. Ředitelství silnic a dálnic by chtělo motoristům 22 kilometrů dlouhý úsek otevřít v pátek 17. prosince. Stavba za 4,2 miliardy korun začala v dubnu 2018.

Záchranáři cvičně vyrazili k simulované dopravní nehodě osobního automobilu na 107. kilometru dálnice ve směru Praha – Jaroměř. Auto se převrátilo a zaklíněni v něm zůstali dva zranění lidé. Záchranáři si ověřili i součinnost svých operačních středisek a organizaci zásahu přímo na místě nehody.

Podle ředitele krajské policie Petra Petříka budou nad provozem na dálnici dohlížet především policisté z nového dálničního oddělení v Jaroměři a také hlídky dálničního oddělení Pravy. Právě policisté z těchto oddělení se cvičení zúčastnili. Hasiči na cvičení vyslali jednotky ze stanic Jaroměř a Hradec Králové-Pražská, zdravotničtí záchranáři vyjeli ze základen Jaroměř a Hradec Králové-Bláhovka.

Od otevření nového úseku dálnice D11 očekáváme mimo jiné úbytek dopravních úrazů, ale také zrychlení transportu kriticky nemocných do specializovaných center v královéhradecké fakultní nemocnici," uvedl ředitel krajských zdravotnických záchranářů Libor Seneta.

Hasiči věří, že otevřením dálnice by mohla klesnout hustota dopravy na okruhu v Hradci Králové a na průtahu Jaroměří. "To by pak mohlo přispět k lepší průjezdnosti městy pro zásahovou techniku," řekl ředitel krajských hasičů David Pouč. I v souvislosti s otevřením dálnice hasiči své základny v Hradci a v Jaroměři od začátku příštího roku posílí o tři a šest lidí.