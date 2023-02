Záchranáře po návratu z Turecka čekalo v Mošnově emotivní přivítání

Mošnov (Novojičínsko) - Desítky rodinných příslušníků dnes emotivně vítaly na letišti v Mošnově na Novojičínsku české záchranáře, kteří pomáhali v tureckém městě Adiyaman s následky ničivého zemětřesení s mnoha oběťmi. Nechyběly transparenty i slzy dojetí. Záchranáři shodně popsali, že mise byla náročná a český tým odvedl velmi dobrou práci.

"Pocity (po návratu) jsou určitě radostné. Jsem s rodinou. Budu doma. Máme to všechno za sebou a můžeme na sebe být hrdí. Člověk nikdy nezažil takové velké zoufalství a takové stavy, které tam ti lidé prožívají. To se nedá představit, ani vysvětlit," řekl novinářům vedoucí skupiny psovodů Petr Klega.

Podle něj se ukázalo, že takzvaný USAR (Urban Search and Rescue) tým byl velmi dobře připraven, i když vždy je co zlepšovat. "Nesetkali jsme se s ničím, co by nás nějak výrazně překvapilo. Připraveni jsme byli. Nicméně byl to ostrý zásah, pro mě osobně v takovém rozsahu jedinečný a první," uvedl Klega.

Těší se hlavně na odpočinek, který nyní dopřeje i své čtyřnohé psí parťačce Terezce. "Na Terezce na rozdíl ode mě nějakou únavu nepozoruju. Ta si to tam, myslím, i když to teďka zní hloupě, po nějaké době začala užívat. První dva dny samozřejmě byla ve stresu, protože to pro ni bylo něco, co ještě nepoznala. Nicméně jakmile zjistila, že je tam důležitá, což je to, co potřebuje, tak začala pracovat a měla z celkové té práce radost, takže jsem ani nepociťoval, že by tam nějakým způsobem trpěla nebo byla v nějakém velkém stresu," řekl Klega.

Se slzami v očích dnes na svého syna Michala čekal i Aleš Chromý, který sám 30 let působil jako profesionální hasič. "Všichni se jako rodina moc těšíme. Sledovali jsme je celou dobu. Taky jsem byl 30 let záchranářem, takže samozřejmě obavy byly, zvláště když má syn doma dvě malé děti. Jsem na něj opravdu hrdý. Báli jsme se celá rodina, ale byli jsme celou dobu ve spojení, komunikovali jsme spolu, informovali jsme se vzájemně. Na misi takového rozsahu byl syn poprvé," řekl Chromý.

"Přivítání bylo emotivní a hezké. Nečekali jsme to. Neměli jsme žádné informace, že tady bude pro nás něco takového připraveno. Domů jsem se těšil strašně," uvedl Chromý po svém návratu z Turecka. Podobně jako další hasiči zdůraznil, že důležité je, že se v pořádku vrátil celý tým. "Nejhorší zážitek bylo vidět suťoviska. Určitě to vypadá jinak v televizi než na živo. A potom vytahování těch obětí. Není to pro každého," řekl Chromý. Nejvíce mu při čištění hlavy pomáhá rodina nebo třeba sport. Působení v Turecku vnímá jako další zkušenost.

Podle vedoucí českého týmu Jiřího Němčíka byla mise zcela mimořádná. "Jsem rád, že jsme udělali kus dobré práce, která byla oceněna nejenom v Turecku, ale měli jsme odezvu i z České republiky. Pro mě jako velitele týmu je ta nejdůležitější věc, že jsme se všichni vrátili ve zdraví. To, s čím se ti kluci setkávali v sutinách, nebylo nic, co byste chtěli vidět nebo co by kdokoliv z nás chtěl vidět. Jsme profesionální hasiči, ale to množství, ten tlak a ty podmínky byly enormní ," uvedl Němčík.

V Praze přistálo letadlo se záchranáři

Na pražském Letišti Václava Havla přistálo dnes v 16:40 letadlo s českými záchranáři, kteří pomáhali v tureckém městě Adiyaman s následky ničivého zemětřesení. Ze sutin vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi. Na letišti záchranáře přivítali ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) či turecký velvyslanec v Praze. Záchranáři podle Rakušana udělali Česku velmi dobré jméno, ocenil jejich práci, ale i to, jak rychle do Turecka vyrazili. Na facebooku záchranářům v podvečer poděkoval také premiér Petr Fiala (ODS).

Zemětřesení, které 6. února postihlo jihovýchod Turecka a severozápad sousední Sýrie, si vyžádalo podle posledních údajů necelých 44.000 obětí. Z toho víc než 38.000 mrtvých je v Turecku. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o nejhorší přírodní katastrofu v oblasti za poslední století.

Takzvaný USAR (Urban Search and Rescue) tým vyrazil do Turecka v pondělí 6. února večer a nasazen byl nepřetržitě od úterý. "Patří jim obrovské díky. Předvedli, co čeští záchranáři dovedou," uvedl Rakušan. Vnitro podle něj povolilo odlet v řádu hodin a Češi byli jedni z prvních, kdo na místo dorazili. Podle Rakušana se ukázala jako prospěšná cvičení, díky kterým se bezchybně zvládla logistika.

Účastníky mise označil Rakušan za hrdiny. "Udělali České republice skvělé jméno v podmínkách, které byly pro běžného civilistu nepředstavitelné," dodal. Práce byla smutná a deprimující, ale také odměněna štěstím, řekl Rakušan. Minulý týden čeští záchranáři ze sutin zachránili dva živé lidi, další živou ženu pomohl v troskách najít kolegům z jiného týmu pes české kynologické skupiny.

Česko původně vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy byli vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové. O víkendu se k němu připojili další dva hasiči, kteří přiletěli armádním letounem CASA spolu s nákladem humanitární pomoci a vybavením pro hasiče. Součástí humanitární pomoci bylo především oblečení.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček na letišti řekl, že v tureckém městě Adiyaman odvedli záchranáři skvělou práci, kterou oceňují i místní. "Když si vezmeme celkový výkon všech 18 týmů v Adiyamanu, tak český tým odvedl 26 procent výkonů. Z pohledu Turecka téměř deset procent výkonů všech zahraničních týmů," řekl.

Vedoucí českého týmu Jiří Němčík ocenil podporu, která se k záchranářům dostávala. "Všichni si byli vědomi v té obrovsky těžké situaci, co je naším cílem, nikdo neměl tendenci ani na chvíli polevit," řekl. Turecký velvyslanec v Praze Egemen Bagis poděkoval Česku a českým občanům za skutečné přátelství a solidaritu.

Němčík pak řekl, že záchranný tým viděl smysl i v tom práci dodělat a přesto, že pravděpodobnost nalezení živých byla mizivá, hledali až do konce. "Už to, že se nám podařilo nějakým způsobem přispět k tomu, že jsme mohli někoho zachránit, to je to nejvíc, co nás nakoplo," řekl.

Podle kynologa záchranného týmu Matěje Bartošíka místní reagovali nad očekávání. "Ta spolupráce byla perfektní, myslím si, že velmi kladně místní hodnotili to, že jsme jim přijeli na pomoc ze vzdálenosti přes 2000 kilometrů a že jsme si přivezli vše, abychom byli soběstační," řekl ČTK Bartošík. Podle něj jim místní armáda poskytla zázemí a zásobovala tým potravinami.

Letadlo společnosti Smartwings a dva letouny české armády dopravily dnes do Turecka deky ze skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR), spotřební zdravotnický materiál nakoupený z programu Medevac či 500 traumasetů od Českého červeného kříže. Podle ministerstva vnitra zásilka obsahovala například obvazy, šití, rukavice, škrtidla, kanyly a chirurgické nástroje.