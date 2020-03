Záchranář: Skupina Čechů osudnou lavinu v Rakousku strhla sama

Vídeň - Pětičlenná skupina Čechů, která v neděli zahynula pod lavinou v oblasti masivu Dachstein, pravděpodobně sama uvolnila sněhovou masu. Agentuře APA to dnes řekl šéf hornorakouských horských záchranářů Christoph Preimesberger. Podle něj to vyplývá z výpovědi svědků, pozice skupiny a odlučné hrany sesuvu. Těla obětí laviny už podle APA byla uvolněna k transportu do České republiky.

Tři ženy a dva muži ve věku od 27 do 46 let v noci ze soboty na neděli přenocovali na horské chatě Seethalerhütte na masivu Dachstein. V neděli dopoledne je lavina zastihla ve výšce kolem 2800 metrů při túře na sněžnicích. Turisté s sebou neměli lavinový vyhledávač a všech pět jejích členů našli záchranáři už mrtvé poté, co pomoc přivolali svědci události. Těla byla následně identifikována v městečku Hallstatt nedaleko Dachsteinu.

Podle rakouské policie už byla těla obětí vydána. Podle APA není jasné, kdy budou předána České republice.

Preimesberger v neděli řekl, že lavina byla široká zhruba 150 až 200 metrů a dlouhá kolem 400 metrů. Podle člena rakouského Alpského spolku Thomase Poltury, který v neděli hovořil s agenturou APA, mohli Češi situaci podcenit. Na Dachsteinu podle něj platil zvýšený, třetí stupeň lavinového nebezpečí.

Na místo neštěstí byly vyslány posádky horských záchranářů a policistů i několik vrtulníků.