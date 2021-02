Zachar rozhodl o výhře Hradce Králové nad Zlínem 1:0

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali v dohrávaném 16. kole extraligy Zlín 1:0 a naplno bodovali proti Beranům i počtvrté v sezoně. Třetí výhru Mountfieldu zařídil brankou v čase 46:21 Marek Zachar, brankář Marek Mazanec udržel díky 34 úspěšným zákrokům podruhé v sezoně čisté konto. Zlín pohrál pošesté v řadě a nezískal při této sérii ani bod.

Východočeši vstoupili do zápasu velmi ambiciózně. Prakticky celou první minutu nepustili hosty z jejich obranného pásma. Jenže před tento nápor neměli prakticky žádné šance. A tak to vypadalo vlastně celou první třetinu.

Mountfield se snažil o útočnější projev, ale vypracoval si prakticky jen dvě slušné možnosti. Při první se Zachar dostal příliš blízko ke gólmanovi Hufovi, proto bekhendem puk neprotlačil. Při druhé pálil krátce před sirénou Blain ze strany, také tentokrát Huf zasáhl.

Berani byli v defenzívě. Zvedli se až ve druhé části třetiny. Pomohly jim k tomu dvě přesilovky, při nichž měl jejich největší možnost útočník Köhler, jenž za Hradec odehrál 176 utkání. Jeho ránu z voleje ale Mazanec chytil. Jinak se hosté v početní výhodě neprosadili, Hradec zase demonstroval, že jeho hra v oslabení je nejlepší v extralize.

Ve druhé třetině se hra obrátila, Zlín byl výrazně aktivnější, domácí prostřílel v poměru 16:6. První velkou šanci však měl ve 25. minutě hradecký kapitán Smoleňák, jenž střílel pohotově zblízka. Huf puk zastavil. Pak už se více snažili hosté. Jenže Suhrada v úniku dvou proti jednomu zvolil střelu a netrefil bránu a poté dokázal svou kvalitu brankář Mazanec. Zlín ho prověřil především v přesilovce ve 38. minutě. Hradecký gólman nejprve chytil Dobiášův pokus z ideální pozice mezi kruhy, poté si poradil s nebezpečnými střelami obránců Gazdy a Ference.

Ve třetí části byl aktivní zejména domácí Zachar. Využíval své rychlosti, tou zlobil hostující obranu. Ve 43. minutě ujel bekům, ale Huf mu nenechal místo mezi betony. O čtyři minuty později už to bylo jinak. Zlín nejprve nevyužil slušnou možnost, Fořt nepřekonal Mazance, odražené puk sebral Zachar, projel celé hřiště, prohnal se vedle obránců a prostrčil puk Hufovi mezi nohama do brány.

Hradečtí navíc mohli po chvíli vedení navýšit. Hráli první přesilovku v zápase, vypracovali si výborné příležitosti. Jenže Huf byl bezchybný proti Cingelovi, Zacharovi a Pavlíkovi. Přesto jejich tlak pokračoval, jenže ve zlínské brance stál Huf. Jedenadvacetiletý mladík byl skvělý, což potvrdil také v 54. minutě, kdy nejprve vyrazil Cingelův pokus z otočky a poté betonem dorážky Lva i Smoleňáka. Udržel tak Zlín ve hře. Hosté si však nevytvořili pořádný tlak a nevyrovnali.

Hlasy po utkání:

Vladimír Růžička (Hradec Králové): "Sice jsme hráli od začátku poměrně slušně, měli jsme puk pod kontrolou, ale chyběl nám tlak do brány. Pak jsme se, bohužel, dostali do oslabení, soupeř vytěžil z přesilovky tlak. Ve druhé třetině to byla z naší strany hrůza, hráli jsme hodně špatně, naštěstí výborně zachytal Marek Mazanec. O přestávce byla bouřka v kabině, jsem rád, že jsme ve třetí třetině dali gól. Máme problémy v koncovce, střílíme pořád po zemi, zblízka nezvedneme puk do šibenice. Důležité jsou tři body, ale opakuju, že kdyby nám nezachytal gólman, tak je neuhrajeme."

Martin Hamrlík (Zlín): "Neodehráli jsme špatné utkání, ve druhé třetině jsme si určitě zasloužili dát gól. Měli jsme šance, tam se to lámalo. Nedali jsme, ale výkon byl bojovný, vzadu jsme moc okének neměli. Druhý zápas po sobě jsme nedali gól, to je minusové. Není to na čem postavit, není z čeho čerpat energii, která se nejvíc bere ze vstřeleného gólu. Neodjíždíme ale s hlavou dole."