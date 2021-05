Zacha zařídil dvěma góly výhru, Mrázek se vrátil po zranění

Hokejisté New Jersey (zleva) Jack Hughes, Will Butcher, Pavel Zacha a Yegor Sharangovich se radují z gólu v prodložení utkání s Bostonem.

New York - Hokejový útočník Pavel Zacha rozhodl v prodloužení svým druhým golem v utkání o výhře New Jersey 4:3 nad Bostonem. Za poražené si připsal dvě asistence David Pastrňák a jednu David Krejčí. Petr Mrázek se vrátil po zranění, kryl 27 střel a dovedl Carolinu k vítězství 6:3 nad Chicagem. Martin Nečas podpořil výhru Hurricanes gólem a přihrávkou.

Zacha otevřel v deváté minutě skóre, když už po třech sekundách využil střelou bez přípravy přesilovou hru. Boston otočil ve druhé třetině. U první trefy asistoval Pastrňák, který při střele zlomil hůl, ale puk si našel v levém kruhu Patrice Bergeron a vyrovnal. U druhého gólu Krejčí založil přihrávkou z vlastního pásma o mantinel rychlý protiútok, který zakončil Taylor Hall. Krejčí nasbíral v posledních třinácti zápasech patnáct bodů (6+9).

New Jersey ve třetí třetině vyrovnalo, ale Boston po akci Pastrňáka z 51. minuty opět vedl. Český útočník přihrával puk z pravé strany před branku a kotouč se od brusle Seana Kuralyho odrazil do sítě. Vzápětí Zacha trefil tyč, ale v dalším střídání Jegor Šarangovič poslal zápas do prodloužení. To rozhodl v čase 62:42 Zacha, který si při signalizovaném vyloučení nabruslil z levé strany před branku a bekhendem zavěsil puk pod břevno.

Zacha byl vyhlášen první hvězdou zápasu a gólem v prodloužení překonal své osobní bodové maximum. Aktuálně má na kontě 15 gólů a 18 asistencí.

Mrázek vynechal posledních sedm zápasů kvůli zranění v dolní části těla a Chicago mu návrat ztížilo. Po první třetině vedlo 2:0, když českého gólmana překonalo ze sólového úniku a z dorážky. Carolina ale v prostřední části vyrovnala a ve třeti strhla zápasy čtyřmi góly na svou stranu.

Nečas bodoval u posledních dvou tref zápasu, které padly při hře Chicaga bez gólmana. Nejdříve v oslabení zblokoval střelu a ze středního pásma poslal puk do prázdné branky. O minutu později přihrál Nino Niederreiterovi, který se podílel na obratu Caroliny stejně jako Andrej Svečnikov dvěma góly.

Výsledky úterních zápasů NHL:

Buffalo - NY Islanders 4:3 po sam. nájezdech, New Jersey - Boston 4:3 v prodl., Carolina - Chicago 6:3, Philadelphia - Pittsburgh 3:7, Vancouver - Edmonton 1:4.