Zacha vstřelil v NHL dvě branky, Voráček si připsal dvě přihrávky

Hokejista Philadelphie Jakub Voráček (vlevo) a Adam Fox z New York Rangers. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Útočník Pavel Zacha přispěl v nedělním utkání NHL dvěma góly v přesilových hrách k výhře New Jersey 3:0 v Anaheimu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Předčil ho pouze gólmam Cory Scheider, který zneškodnil 34 střel. Jakub Voráček pomohl Philadelphii dvěma přihrávkami k vítězství 5:3 na ledě New Yorku Rangers.

Zacha dal úvodní dvě branky zápasu, obě vstřelil na přelomu první a druhé třetiny. Český útočník nejdříve těžil ze skvělého průniku Jespera Bratta, který mu předložil puk před prázdnou branku. Relativně snadnou práci měl brněnský rodák také u druhé trefy, kdy opět po pasu Bratta zamířil přesně z pravého kruhu do odkryté branky. Zacha má na kontě třicet bodů (8+22) a nadále vylepšuje své kariérní bodové maximum.

Philadelphie vedla 22. minutě už 4:0, přičemž druhý gól vstřelili Sean Couturier z dorážky Voráčkovy střely. Druhý bod si kladenský odchovanec připsal v závěru prostřední třetiny, když jeho prudkou přihrávku usměrnil do branky Travis Konecny a zvýšil na 5:1.

Rangers už jen marně dotahovali a prohráli s Flyers podruhé během tří dnů. Voráček si v obou zápasech připsal celkem šest asistencí, vylepšil si bilanci na 52 bodů (12+40) a v produktivitě českých hráčů se posunul na druhé místo před Jakuba Vránu z Washingtonu.

Alexandr Ovečkin se podepsal dvěma góly a přihrávkou pod výhru Washingtonu 4:3 na ledě Minnesoty. Ruský kanonýr se v tabulce střelců NHL vyrovnal druhému Austonovi Matthewsovi z Toronta. Oba ztrácejí dvě trefy na Davida Pastrňáka, který v této sezoně nasázel 47 branek.

New York Rangers - Philadelphia 3:5 (0:3, 1:2, 2:0)

Branky: 33. a 53. Zibanejad, 46. Bučněvič - 2. Niskanen, 12. Couturier (Voráček), 18. M. Raffl, 22. D. Grant, 36. Konecny (Voráček). Střely na branku: 26:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. D. Grant, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. Zibanejad (Rangers).

Florida - Calgary 0:3, Minnesota - Washington 3:4, Anaheim - New Jersey 0:3, Columbus - Vancouver 5:3. Utkání Vegas - Los Angeles se ještě hraje.