Zacha vstřelil v NHL dvě branky Vladařovi, Palát si připsal dva body

Brankář hokejistů Calgary Daniel Vladař (vpravo) a Dawson Mercer z New Jersey. ČTK/AP/Bill Kostroun

New York - Hokejový útočník Pavel Zacha překonal v úterním utkání NHL dvakrát Daniela Vladaře, ale jen zmírnil porážku New Jersey 3:5 s Calgary. Český gólman, který odešel do kanadského klubu v létě z Bostonu, chytil 27 střel a připsal si vítězství i ve druhém startu sezony. Ondřej Palát se podílel gólem a přihrávkou na výhře Tampy Bay 5:1 v Pittsburghu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Calgary rozhodlo už v úvodní třetině, kterou ovládlo 4:0. Vladař, druhá hvězda zápasu, se o čisté konto připravil zhruba v polovině utkání zaváháním při rozehrávce a Zacha skóroval z pravého kruhu do odkryté branky. Český útočník přidal svůj druhý gól v závěru zápasu při hře bez brankáře z dorážky, kterou stanovil konečný výsledek a vylepšil si bilanci v sezoně na 4+1.

Tampa Bay udeřila poprvé v úvodním střídání druhé třetiny z hole Braydena Pointa a do klíčového trháku 3:0 ji dostali ve 32. minutě během deseti sekund Palát s Ryanem McDonaghem. Český útočník se prosadil z rychlého protiútoku a 128. gólem v barvách Lightning v základní části se osamostatnil na desátém místě klubové tabulky střelců od Václava Prospala.

Zbývající tři branky padly v Pittsburghu v závěrečných třech minutách. Palát si ještě připsal přihrávku u gólu na 5:1 při hře domácích bez brankáře, když přistrčil ve středním pásmu puk do jízdy skórujícímu Alexu Killornovi.

Statistika pondělních zápasů NHL:

New Jersey - Calgary 3:5 (0:4, 1:0, 2:1)

Branky: 28. a 57. Zacha, 52. Mercer - 11. a 13. Mangiapane, 7. Lucic, 13. E. Lindholm, 52. M. Tkachuk. Střely na branku: 30:29. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval tři branky z 30 střel a úspěšnost měl 90 procent. Diváci: 10.631. Hvězdy zápasu: 1. Mangiapane, 2. Vladař (oba Calgary), 3. Zacha (New Jersey).

Pittsburgh - Tampa Bay 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Branky: 58. Zucker - 21. B. Point, 32. Palát, 32. McDonagh, 57. Sergačov, 59. Killorn (Palát). Střely na branku: 29:31. Diváci: 15.732. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Vasilevskij, 3. Sergačov (všichni Tampa Bay).

Colorado - Vegas 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky: 40. Makar - 2. Stephenson, 10. R. Smith, 60. Dadonov. Střely na branku: 27:29. Diváci: 17.724. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Stephenson (oba Vegas), 3. Kuemper (Colorado).

Nashville - San Jose 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 2. Duchene, 33. F. Forsberg, 60. Mikael Granlund - 52. Meier. Střely na branku: 26:29. Diváci: 16.395. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Josi (oba Nashville), 3. Meier (San Jose).

Anaheim - Winnipeg 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)

Branky: 26. Milano, 42. Manson, 53. Zegras - 23. J. Svečnikov, 46. Copp, 59. Ehlers, 59. Stastny. Střely na branku: 35:25. Diváci: 11.951. Hvězdy zápasu: 1. Stastny (Winnipeg), 2. Zegras, 3. Drysdale (oba Anaheim).

Seattle - Montreal 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky: 16. a 29. B. Tanev, 2. Eberle, 27. Gourde, 46. Donato - 12. Hoffman. Střely na branku: 26:24. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. B. Tanev, 2. Grubauer, 3. Oleksiak (všichni Seattle).

Vancouver - Minnesota 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky: 31. Chiasson, 56. Horvat - 8. Zuccarello, 23. Brodin, 44. Dumba. Střely na branku: 24:30. Diváci: 18.870. Hvězdy zápasu: 1. Dumba (Minnesota), 2. Horvat (Vancouver), 3. Zuccarello (Minnesota).