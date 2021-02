Zacha třemi body dovedl New Jersey k výhře, Rittich střídal

Hokejista New Jersey Pavel Zacha (37) se raduje se spoluhráči z gólu v prodloužení utkání na ledě Buffala.

Hokejista New Jersey Pavel Zacha (37) se raduje se spoluhráči z gólu v prodloužení utkání na ledě Buffala. ČTK/AP/Jeffrey T. Barnes

New York - Útočník Pavel Zacha pomohl hokejistům New Jersey třemi body k vítězství v Buffalu 4:3 v prodloužení a prosadil se v osmém duelu NHL v řadě. Brněnský rodák, jehož gól v 62. minutě zápas ukončil, je s 12 body čtvrtým nejproduktivnějším Čechem v soutěži. Bod za asistenci si připsali také Filip Zadina, Jakub Zbořil a Radek Faksa. David Rittich vydržel v brance Calgary pouze do 32. minuty, kdy za stavu 4:1 pro Ottawu střídal.

New Jersey uspělo v duelu nejhorších celků Východní divize a ukončilo třízápasové čekání na výhru. Hlavní podíl na vítězství Devils měl Zacha, který si v základní hrací době připsal dvě asistence a v prodloužení rozhodl o druhém bodu pro hosty.

První nahrávku zaznamenal Zacha u vyrovnávací branky na 1:1 v 25. minutě, kdy našel rozjetého Jespera Bratta. Podruhé se Zacha zapsal do statistik 13 minut před koncem třetí části. Třiadvacetiletý český útočník udržel puk v útočném pásmu, ustál několik soubojů a před brankou našel Nica Hischiera, který poslal Devils do vedení.

Buffalo však v 56. minutě z přesilovky vyrovnalo. Rozhodující branku vstřelil Zacha v čase 61:17, když využil povedeného tandemu s Brattem a střelou na vyrážečku překonal brankáře Cartera Huttona.

Gólman Rittich v Ottawě nenavázal na povedená vystoupení proti Torontu a už v 32. minutě přenechal své místo mezi tyčemi debutantovi Arťomu Zagidullinovi. Hráči Flames podlehli nejhoršímu týmu Severní divize vysoko 1:6.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

NY Islanders - Boston 7:2 (2:1, 0:1, 5:0)

Branky: 4. Pelech, 13. Barzal, 46. Beauvillier, 51. Eberle, 53. Pageau, 55. Lee, 57. Wahlstrom - 2. N. Ritchie (J. Zbořil), 32. C. Smith. Střely na branku: 37:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Barzal, 3. Varlamov (všichni NY Islanders).

Washington - Pittsburgh 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)

Branky: 12. Bäckström, 44. Oshie, 53. T. Wilson, 59. Hagelin, 60. Eller - 45. B. Tanev, 48. Guentzel. Střely na branku: 35:28. Vítek Vaněček odchytal za Washington celé utkání, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 92,8 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. T. Wilson, 2. Vaněček, 3. T. J. Oshie (všichni Washington).

Tampa Bay - Carolina 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 33. Sergačov, 47. Gourde, 59. Goodrow - 15. Pesce. Střely na branku: 22:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McElhinney, 2. Sergačov (oba Tampa Bay), 3. Pesce (Carolina).

Florida - Dallas 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Branky: 54. Barkov, 55. Strälman, 57. Vatrano - 23. Pavelski, 38. Jamie Benn (Faksa). Střely na branku: 35:39. Diváci: 3844 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vatrano, 2. Bobrovskij, 3. Barkov (všichni Florida).

Buffalo - New Jersey 3:4 v prodl. (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)

Branky: 7. Sheahan, 29. Mittelstadt, 56. S. Reinhart - 26. Bratt (Zacha), 45. Wood, 47. Hischier (Zacha), 62. Zacha. Střely na branku: 32:40. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. Bratt (oba New Jersey), 3. Mittelstadt (Buffalo).

Ottawa - Calgary 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Branky: 45. a 55. White, 8. Batherson, 10. Gudbranson, 25. Connor Brown, 28. Brännström - 22. Lucic. Střely na branku: 31:30. David Rittich odchytal za Calgary 31:47 minut, inkasoval čtyři góly z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 80 procent. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. White, 3. Gudbranson (všichni Ottawa).

Detroit - Nashville 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Branky: 29., 51. a 57. Gagner, 5. Glendening (Zadina), 57. Erne - 15. Mikael Granlund, 43. Haula. Střely na branku: 32:39. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Gagner, 2. J. Bernier, 3. Glendening (všichni Detroit).

Winnipeg - Montreal 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)

Branky: 26. a 32. Connor, 35. Wheeler, 47. N. Thompson, 53. Dubois, 59. Scheifele - 14. a 18. Armia, 28. Tatar. Střely na branku: 30:31. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Ehlers (oba Winnipeg), 3. Armia (Montreal).

Columbus - Chicago 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 49. P. Kane, 60. Söderberg. Střely na branku: 27:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. M. Subban (oba Chicago), 3. Korpisalo (Columbus).

Vancouver - Edmonton 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 28. Chiasson, 53. Puljujärvi, 60. McDavid. Střely na branku: 32:34. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith (Edmonton), 2. Demko (Vancouver), 3. McDavid (Edmonton).

Tabulky NHL:

--------

Centrální divize:

1. Florida 19 13 2 4 62:53 28 2. Tampa Bay 18 13 1 4 64:39 27 3. Chicago 21 11 4 6 63:61 26 4. Carolina 19 12 1 6 65:53 25 5. Columbus 21 8 5 8 60:72 21 6. Dallas 15 6 4 5 46:40 16 7. Nashville 19 8 0 11 44:62 16 8. Detroit 22 6 3 13 44:68 15

Severní divize:

1. Toronto 21 15 2 4 74:55 32 2. Edmonton 22 14 0 8 79:65 28 3. Winnipeg 19 12 1 6 67:52 25 4. Montreal 19 9 4 6 64:58 22 5. Calgary 21 9 2 10 52:62 20 6. Vancouver 24 8 2 14 68:85 18 7. Ottawa 22 7 1 14 58:85 15

Východní divize:

1. Boston 17 11 2 4 53:43 24 2. Washington 19 10 4 5 65:65 24 3. NY Islanders 19 10 3 6 51:45 23 4. Philadelphia 16 9 3 4 55:54 21 5. Pittsburgh 18 10 1 7 56:60 21 6. New Jersey 15 7 2 6 41:44 16 7. NY Rangers 17 6 3 8 43:46 15 8. Buffalo 17 6 3 8 44:51 15

Západní divize:

1. Vegas 16 11 1 4 48:34 23 2. St. Louis 20 10 2 8 60:61 22 3. Los Angeles 18 9 3 6 56:49 21 4. Arizona 19 9 3 7 52:55 21 5. Minnesota 16 10 0 6 50:40 20 6. Colorado 16 9 1 6 46:38 19 7. San Jose 17 7 2 8 47:64 16 8. Anaheim 20 6 4 10 40:58 16